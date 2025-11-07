Chivas asegura su boleto directo a la Liguilla tras tropiezo de Juárez

El Club Deportivo Guadalajara aseguró su clasificación directa a la Liguilla del Torneo Apertura 2025 tras confirmarse su permanencia en el sexto lugar de la tabla general, luego de la derrota de Juárez 1-2 ante Querétaro en el inicio de la última jornada del campeonato.

La sorpresiva victoria de los Gallos Blancos en la frontera dejó a los Bravos con 23 unidades en el séptimo sitio, sin posibilidad de alcanzar los 26 puntos de Chivas, cifra que garantiza su pase directo a los cuartos de final de la competencia.

Juárez llegó a su último compromiso con una leve esperanza matemática de clasificar directo, aunque necesitaba una goleada por cinco o más tantos ante Querétaro y una derrota del Rebaño Sagrado frente a Rayados, escenario poco probable que finalmente no se concretó.

Con esta combinación de resultados, el Guadalajara vuelve a la fase final con boleto directo después de dos torneos, ya que en el Apertura 2024 fue eliminado en el Play-In y en el Clausura 2025 no logró acceder a la liguilla.

El cuadro tapatío vivió un torneo de contrastes: un arranque irregular que generó dudas, seguido de una segunda mitad con gran recuperación futbolística. Bajo la dirección técnica del argentino Gabriel Milito, Chivas consiguió seis triunfos en sus últimos siete partidos, con solo una derrota en ese lapso.

Con el pase asegurado, el equipo rojiblanco buscará cerrar la fase regular con una victoria ante Monterrey en el Estadio AKRON y mantener el buen ritmo rumbo a la liguilla. Además, estará pendiente del desempeño de su goleador Armando González, quien pelea por el título de goleo individual del torneo.

Clasificación de Chivas en los últimos 12 torneos:

Torneo Apertura 2019 - Sin clasificar

Torneo Guardianes 2020 - Repechaje Necaxa

Torneo Guardianes 2021 – Repechaje Pachuca

Torneo Apertura 2021 – Repechaje Puebla

Torneo Clausura 2022 - Repechaje Pumas

Torneo Apertura 2022- Repechaje Puebla

Torneo Clausura 2023 – Clasificación directa tercer sitio

Torneo Apertura 2023 - Clasificación directa quinto sitio

Torneo Clausura 2024 - Clasificación directa cuarto sitio

Torneo Apertura 2024 - Clasificación al Play-In

Torneo Clausura 2025 – Sin clasificar

Torneo Apertura 2025 - Clasificación directa sexto sitio

