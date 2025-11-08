La carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025, el vigésimo primero del Mundial de Fórmula 1 (F1), que se disputa este sábado 8 de noviembre en el circuito de Interlagos, ha quedado interrumpido con bandera roja, tras la séptima de las 24 vueltas esperadas, a causa de los accidentes -sin lamentar daños- del australiano Oscar Piastri (McLaren) y del argentino Franco Colapinto (Alpine), que abandonaron en ese instante.

En la misma zona -la tercera curva, tras bajar las 'S de Senna'- también perdió el control de su Kick Sauber el alemán Nico Hülkenberg, que, a diferencia de los anteriores, prosiguió la marcha y llegó a boxes.

Tras decretarse la entrada del coche de seguridad, se anunció la interrupción, con bandera roja, para arreglar las vallas contra las que chocaron los pilotos, retirar de pista sus respectivos monoplazas y limpiar el asfalto de los desperfectos caídos.

La carrera se reanudará con el inglés Lando Norris (McLaren) -líder del Mundial- en primera posición, por delante del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) es cuarto, un puesto por detrás del otro Mercedes, el del inglés George Russell.

¿Quién consiguió la pole para la carrera sprint del GP de Brasil?

Ayer viernes, Lando Norris volvió a demostrar por qué es uno de los pilotos más consistentes del año al conquistar la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025 tras marcar una vuelta de 1:09.243 en el exigente circuito de Interlagos. El británico, líder del campeonato, dejó claro que McLaren mantiene el ritmo dominante que lo ha caracterizado durante toda la temporada, incluso bajo la presión de un formato sprint en el que cada detalle cuenta.

