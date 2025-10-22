Ramón Juárez mandó a las redes un certero cabezazo cuando el tiempo expiraba para darle a las Águilas del América una sufrida victoria de 2-1 sobre Puebla en elduelo correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Juárez ingresó de cambio en el cuarto minuto de descuento para sumarse a la zona de ataque y mandar a las redes el primer centro que tuvo la oportunidad de rematar, del francés Allan Saint-Maximin, cuatro minutos después.

Emiliano Gómez abrió la cuenta por el Puebla a los 52 minutos, después de relizar un disparo cruzado dentro del área que superó al arquero Luis Ángel Malagón.

Brian Rodríguez había empatado por los azulcremas a los 67 de penal, luego de cobrar una falta que le hicieron a él mismo y que validó el videoarbitraje ante las protestas del conjunto visitante.

América consiguió una apurada victoria que le devuelve la segunda posición del campeonato con 30 unidades. Puebla se queda en el fondo de la clasificación con ocho.

El equipo de La Franja terminó con 10 elementos después de la expulsión de Raúl Castillo al 90+2.

El ataque americanista volvió a ser inoperante la mayor parte del encuentro ante un rival que aprovechó su única opción. Al final, los azulcremas supieron dar la vuelta al marcador.

Ramón Juárez entró en la recta final, ovacionado por la afición como si presagiara que el central canterano de los capitalinos sería el héroe de la noche. Al 90+8, Allan Saint-Maximin puso un balón al corazón del área para que el mexicano con un remate de cabeza pusiera cifras definitivas.

La exhibición de las Águilas fue paupérrima, preocupante, pero era importante ganar como fuera para evitar el ridículo y mantenerse en la parte alta de la clasificación. Mucho trabajo para André Jardine y su cuerpo técnico.

