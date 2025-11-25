De la mano de Martín Varini, los Bravos de Juárez llegan motivados a encarar su primera Liguilla en la historia del club desde que consiguió el ascenso a Liga MX en 2019. Sin embargo, el reto es mayúsculo, pues para tratar de seguir haciendo historia tendrán que superar a un equipo poderoso que acumula 12 partidos al hilo sin derrota y que busca a toda costa defender su título de campeón, el Toluca.

Este miércoles 26 de noviembre a las 19:00 horas, fronterizos y mexiquenses inaugurarán las acciones de la Liguilla del Apertura 2025 desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, escenario donde los Bravos buscarán aprovechar su localía para frenar el buen paso que presentan los dirigidos por Antonio Mohamed, quienes no pierden desde agosto pasado cuando cayeron por 1-0 frente a Cruz Azul en la jornada 6.

Además, el cuadro fronterizo deberá extremar precauciones en su zona defensiva, pues los Diablos cerraron la fase regular como la mejor ofensiva del torneo con 43 goles. De ellos, 12 fueron obra de Paulinho, quien, junto con Armando González y Joao Pedro, obtuvo el título de goleo, sin embargo, el portugués lo conquistó por tercera campaña seguida.

A pesar de eso, Juárez llega con un envión anímico importante y fortalecido gracias al estratega uruguayo que logró lo inimaginable. A Varini sólo le bastaron dos torneos para clasificar a los Bravos a sus primeros Cuartos de Final, algo que nadie había conseguido en los seis años que el equipo tiene en Primera División.

Martín Varini pudo impregnar un estilo revolucionario y competitivo a los Bravos, quienes habían estado acostumbrados a pelear los puestos de media tabla. El director técnico tomó las riendas del equipo de cara al Clausura 2025 y en todo este tiempo ha dirigido 37 partidos de Liga MX con un registro de 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas que le da un 55.5% de efectividad.

Dentro del historial entre ambos conjuntos el balance es más que parejo: cinco victorias para cada bando y tres empates. No obstante, Juárez no ha logrado ganarle a Toluca en sus más recientes encuentros, puesto que su último triunfo se dio en el Apertura 2023, sumando cuatro partidos consecutivos sin vencer a los escarlatas.

Horario, fecha y transmisión

Miércoles 26 de noviembre

FC Juárez vs Toluca | Estadio O. Benito Juárez

19:00 horas

Transmisión: FOX, Caliente TV y Azteca 7

SV