Champions League: ¿Dónde ver EN VIVO los partidos del miércoles 26 de noviembre?

La jornada 5 de la Champions League continúa hoy con partidos entre grandes clubes, como el Atlético de Madrid vs. Inter de Milán y el Liverpool vs. PSV, además del regreso del Real Madrid, que visitará al Olympiacos.

Los Blancos viajan a Grecia con las bajas del portero Thibaut Courtois, por una infección vírica, y del defensa Dean Huijsen, por una sobrecarga muscular. A estas ausencias se suman las de Antonio Rüdiger y Franco Mastantuono, que no se han recuperado de sus lesiones.

La falta de Huijsen deja a Xabi Alonso con solo un central al 100%, Raúl Asencio, aunque también abre la posibilidad de alinear a Aurélien Tchouaméni, ya recuperado de la lesión en el músculo semitendinoso que lo mantuvo un tiempo fuera de la cancha.

Así, el Real Madrid viaja con lo justo en defensa, sin Dani Carvajal, Huijsen, Éder Militao y Rüdiger, y con apenas cinco defensores, de los cuales tres —Álvaro Carreras, Fran García y Ferland Mendy— son laterales izquierdos.

Por otra parte, el duelo entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán representa la posibilidad de revancha de la edición 2023-2024, cuando los Colchoneros eliminaron a los italianos en los octavos de final. Además, se trata de un choque entre dos equipos enrachados: el conjunto rojiblanco ha ganado nueve de sus últimos once partidos en todas las competiciones, mientras que su rival ha vencido once de los últimos trece.

En este buen desempeño destacan Lautaro Martínez —ocho tantos en quince partidos en esta campaña, cuatro de ellos en tres compromisos de Champions, y 161 goles en 350 encuentros desde su llegada al club italiano, justo cuando estaba a punto de fichar por el Atlético— y Julián Álvarez, compañeros y competencia en la selección argentina, campeones juntos del Mundial 2022.

¿Dónde ver los juegos de Champions League?

Pafos vs. Mónaco

11:45 horas / Caliente TV y Fox One

Atlético de Madrid vs. Inter

14:00 horas / Caliente TV y Fox One

Liverpool vs. PSV

14:00 horas / Caliente TV y Fox One

Olympiacos vs. Real Madrid

14:00 horas / Caliente TV y Fox One

Sporting CP vs. Brujas

14:00 horas / Caliente TV y Fox One

