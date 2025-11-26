El Chelsea dominó con sencillez con una de sus mejores actuaciones desde que llegó Maresca para golear a los Blaugranas 3-0.

Al Chelsea le anularon dos goles, uno por mano de Wesley Fofana y otro por fuera de juego de Moisés Caicedo, pero el primer tanto estaba por caer y llegó de la manera más surrealista, en un córner en el que se duermieron los defensas del Barcelona y Cucurella puso un centro que Neto convirtió con el tacón, y entre Ferrán Torres y Koundé, tratando de sacarlo en línea de gol, lo metieron en propia puerta.

En este contexto de superioridad londinense, Araujo fue expulsado por doble amarilla, innecesaria sobre todo la segunda cuando ya sabía que tenía una. Esa baja, en el minuto 44, acabó de condicionar a los de Flick, que aun así no especuló. Metió a Marcus Rashford por el desaparecido Fermín López, pero el equipo no se reactivó.

Al Chelsea le anularon otro más, el tercero, por fuera de juego de Garnacho, pero sí consiguió aumentar la ventaja cuando Estevao bailó a Cubarsí y fusiló a Joan García. El golpe de gracia del brasileño y su consagración, por si no estaba suficientemente consagrado ya.

Había dudas sobre la titularidad este martes en Stamford Bridge, porque pese a su gran temporada, era un partido de hechuras y en el que los ‘Blues’ no quisieron arriesgar de más, pero Enzo Maresca se sacó un conejo de la chistera. Decidió jugar con falso ‘nueve’, con Pedro Neto en punta y Estevao a la derecha, para buscar las cosquillas de un Barcelona nervioso y que, sin la brújula de Pedri, fue domado en Londres. Liam Delap, que llevaba sin marcar desde junio, aprovechó un pase de la muerte de Enzo Fernández para hacer el 3-0.

