El Hijo del Santo prepara su despedida

El Hijo del Santo, una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre mexicana, vive el capítulo final de su legendaria carrera. En entrevista con EL INFORMADOR, el heredero del Enmascarado de Plata confirmó los detalles de su gira de despedida, una serie de funciones que marcarán el cierre de más de cuatro décadas de trayectoria y que tendrán como una de sus sedes estelares a Guadalajara. La Plaza de Toros Nuevo Progreso recibirá el magno evento el próximo jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas, en lo que promete ser una noche histórica para la afición tapatía.

El cartel que acompañará al luchador está a la altura de la ocasión. En un combate estelar de relevos atómicos, El Hijo del Santo compartirá esquina con Santo Jr., su heredero; Alberto “El Patrón”; y LA Park, enfrentándose a una alineación de rivales con historia: Dr. Wagner Jr., Hijo de Fishman, Texano Jr. y Ángel Blanco Jr.

Sobre esta combinación de talento y legado, el propio enmascarado declaró: “Muchos de ellos han estado conmigo en parte de la gira… Esta lucha en especial me parece muy interesante, porque es una lucha de relevos atómicos, y los rivales, bueno, son herederos de grandes figuras”.

El ídolo también destacó la participación de invitados especiales, como Último Dragón, a quien describió con cariño: “Hay un luchador que quiero mucho, que es el Último Dragón… está muy emocionado de acompañarme en la gira”. Además, el programa incluirá peleas femeniles y combates de luchadores minis, lo que garantiza un espectáculo variado y completamente familiar.

La gira también pasará por Monterrey antes de llegar a Guadalajara, y culminará el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde El Hijo del Santo se despedirá frente a miles de aficionados que han seguido su legado generación tras generación.

Con esta serie de funciones, el luchador busca celebrar su carrera arropado por colegas, amigos y su propio hijo, cerrando un ciclo que quedará grabado para siempre en la historia de la lucha libre mexicana.

SV