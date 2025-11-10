Cuando José Juan Macías estaba teniendo un repunte en su carrera futbolística, marcando goles, brindando asistencias y siendo un jugador determinante con los Pumas, un nuevo revés pondrá a prueba su resiliencia, ya que este lunes se confirmó que el delantero mexicano estará fuera de las canchas por nueve meses debido a una grave lesión.

Durante el partido del pasado sábado entre los universitarios y Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, "JJ" Macías tuvo un aparatoso accidente con José Paradela al minuto 7. En una disputa de balón, el elemento cruzazulino cayó sobre la rodilla izquierda del ariete auriazul, encendiendo inmediatamente las alarmas.

Tras el encontronazo, Macías ya no pudo levantarse y el carrito de las desgracias tuvo que ingresar por él. Después de estar fuera del campo, se pudo observar al jugador siendo apoyado por dos hombres del cuerpo médico de los Pumas al no poder mantenerse de pie por su propia cuenta.

X

Luego de realizarle los exámenes médicos correspondientes, el club capitalino informó a través de un comunicado que el atacante sufrió una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial, por lo que estará en recuperación hasta agosto del 2026, perdiéndose lo que resta del presente torneo y también todo el Clausura 2026.

De cara a su encuentro de Play-In contra Pachuca, los Pumas tendrán que ingeniárselas en la ofensiva, ya que Guillermo "Memote" Martínez también se encuentra lesionado, por lo que el conjunto universitario no cuenta con delanteros de jerarquía para afrontar esta última fase del torneo.

Por su parte, Macías estaba reencontrándose con su mejor versión, puesto que acumulaba seis goles producidos con cuatro anotaciones y dos asistencias en dos meses vistiendo la casaca felina.

