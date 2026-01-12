La actividad del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa a mitad de semana con la Jornada 2 (J2), programada para el martes 13 y miércoles 14 de enero. A pesar de haber arrancado el certamen, con la reciente eliminación del Play-In y con ello la reducción a solo 8 cupos para la Liguilla, es muy importante para los equipos comenzar a sumar puntos. Los partidos de esta segunda fecha podrán seguirse a través de una variedad de canales y plataformas digitales, ofreciendo opciones tanto en televisión abierta como en señal restringida y servicios de streaming.

Entre los partidos más atractivos de la J2 destacan el choque entre Cruz Azul y Atlas en una sede alterna para los capitalinos; así como la visita de Chivas a Juárez en la Frontera. Además, la fecha se cerrará con el duelo entre felinos, Tigres y Pumas, en la Sultana del Norte.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 2 del Clausura 2026

Los partidos estarán disponibles para los aficionados mexicanos en directo a través de varias opciones de streaming y canales de televisión, dependiendo del juego en específico.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la J2 del Clausura 2026, con resultados actualizados, tabla general, estadísticas y las noticias más relevantes de la Liga MX.

Calendario de partidos Jornada 2 Clausura 2026 – Liga MX

Martes 13 de enero de 2026

Puebla vs Mazatlán

17:00 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Pachuca vs León

19:00 horas

Transmisión: FOX One

Necaxa vs Monterrey

19:00 horas

Transmisión: Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, ClaroSports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Cruz Azul vs Atlas

21:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5

Juárez vs Chivas

21:10 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Miércoles 14 de enero de 2026

América vs San Luis

19:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5

Querétaro vs Xolos

19:00 horas

Transmisión: FOX One

Toluca vs Santos

21:00 horas

Transmisión: TUDN, TV Azteca, FOX One, ViX Premium, Canal 5

Tigres vs Pumas

21:06 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del centro de México

