La actividad del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa a mitad de semana con la Jornada 2 (J2), programada para el martes 13 y miércoles 14 de enero. A pesar de haber arrancado el certamen, con la reciente eliminación del Play-In y con ello la reducción a solo 8 cupos para la Liguilla, es muy importante para los equipos comenzar a sumar puntos. Los partidos de esta segunda fecha podrán seguirse a través de una variedad de canales y plataformas digitales, ofreciendo opciones tanto en televisión abierta como en señal restringida y servicios de streaming.Entre los partidos más atractivos de la J2 destacan el choque entre Cruz Azul y Atlas en una sede alterna para los capitalinos; así como la visita de Chivas a Juárez en la Frontera. Además, la fecha se cerrará con el duelo entre felinos, Tigres y Pumas, en la Sultana del Norte.Los partidos estarán disponibles para los aficionados mexicanos en directo a través de varias opciones de streaming y canales de televisión, dependiendo del juego en específico.Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la J2 del Clausura 2026, con resultados actualizados, tabla general, estadísticas y las noticias más relevantes de la Liga MX.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del centro de México---