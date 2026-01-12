Con el final de la Jornada 1 (J1) del Torneo Clausura 2026, ya se tiene la primera versión de la Tabla General de la Liga MX. Aunque es demasiado pronto para hablar de la Liguilla tras apenas tres días de partidos, el arranque del futbol mexicano ya nos ha dejado algunas sorpresas y se alista para una fecha doble.

¿Cómo les fue a los equipos? El resumen de la J1 de la Liga MX

El flamante bicampeón Toluca, que venció el sábado por 0-1 al Monterrey, a pesar de jugar con suplentes, fue lo mejor de la J1 del Clausura 2026.

Hugo González le detuvo un penalti al español Sergio Canales en el minuto 88, para sellar el triunfo del Toluca, que jugó sin sus delanteros Paulinho y Alexis Vega y sin el centrocampista Marcel Ruiz, entre otras figuras.

Los Diablos consiguieron la victoria en el minuto 56 con un gol de zurda del brasileño Helinho, asistido por el argentino Santiago Simón, con lo que lograron revertir un primer tiempo en el que fueron superados por el rival.

El campeonato comenzó el pasado viernes, cuando el Juárez venció por 1-2 al Mazatlán; el Atlas hizo lo mismo, pero con marcador de 1-0 al Puebla; en tanto que Xolos y América empataron sin goles en la frontera.

En otro esperado encuentro, el sábado, Chivas venció por 2-0 al Pachuca con anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre.

Ese mismo día, el León superó por 2-1 al Cruz Azul con goles del panameño Ismael Díaz y de Bryan Colula; Necaxa le ganó por 1-3 al Santos Laguna, con tantos del uruguayo Agustín Oliveros y los argentinos Tomás Badaloni y Julián Carranza.

Y el domingo, Tigres sufrió en la primera mitad en el estadio del San Luis, pero se recuperaron y vencieron por 1-2 a los potosinos con dos anotaciones de Marcelo Flores. El italiano de origen brasileño João Pedro descontó por el equipo de casa.

Con sus dos goles, Flores se convirtió en el primer líder de los anotadores en el naciente torneo.

Antes, el panameño Adalberto Carrasquilla convirtió un gol, pero fue insuficiente para los Pumas, que empataron 1-1 con Querétaro.

Así quedó la Tabla General del torneo Clausura 2026 tras el cierre de la J1

Necaxa | 3 puntos Chivas | 3 puntos Tigres | 3 puntos FC Juárez | 3 puntos León | 3 puntos Toluca | 3 puntos Atlas | 3 puntos Querétaro | 1 punto Pumas | 1 punto América | 1 punto Xolos | 1 punto Cruz Azul | 0 puntos Atlético de San Luis | 0 puntos Mazatlán FC | 0 puntos Puebla | 0 puntos Monterrey | 0 puntos Santos | 0 puntos Pachuca | 0 puntos

El Clausura 2026 se reanudará este martes 13 de enero con la Jornada 2.

Partidos de la J2 de la Liga MX

Martes 13 de enero:

Puebla vs Mazatlán

Necaxa vs Monterrey

Pachuca vs León

Juárez vs Chivas

Miércoles 14 de enero:

Cruz Azul vs Atlas

Querétaro vs Xolos

América vs San Luis

Tigres vs Pumas

Toluca vs Santos

*Con información de EFE

