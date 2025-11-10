Después de unos Cuartos de Final envueltos en sorpresas y grandes emociones, el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil sigue su curso con las Semifinales en las que Tigres, América, Chivas y Cruz Azul buscarán acceder a la serie por el campeonato que las proclame como las máximas vencedoras del torneo, por ello este lunes 10 de noviembre se dieron a conocer los horarios de los enfrentamientos.

Luego de que la Máquina sorprendiera a propios y extraños por eliminar y golear a la vigente campeona de la competencia, Pachuca, por un global de 6-2, las dirigidas por Diego Testas se han posicionado como la revelación del torneo y la ilusión de clasificarse para la primera Final en su historia se mantiene intacta. Sin embargo, tendrán otra dura prueba, ya que se medirán ante la escuadra más ganadora del Circuito Rosa, las Amazonas.

Por su parte, el Guadalajara y las Águilas tienen una cita más en la Liguilla del futbol femenil mexicano. Por segundo torneo consecutivo, estas dos escuadras se encontrarán en la antesala de la Final, siendo las rojiblancas el equipo más obligado a conseguir la victoria para sacudirse el amplio dominio que las azulcremas tienen sobre ellas en la Fiesta Grande.

Todo iniciará el jueves 13 de noviembre cuando Cruz Azul reciba a las regias en el estadio Olímpico Universitario a las 18:00 horas, ahí las capitalinas buscarán hacer valer su localía para tratar de contener al conjunto más poderoso de la competencia. Ese mismo día, más tarde, a las 20:07 horas, el Estadio AKRON será el escenario de un enfrentamiento que promete un sinfín de emociones cuando Chivas se mida ante el América.

El desenlace de ambas llaves se conocerá el domingo 16 con los partidos de Vuelta. Las comandadas por Pedro Martínez buscarán eliminar a las celestes en el Estadio Universitario a las 17:00 horas para ir por su séptimo título; mientras que, América sacará todo su arsenal en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 19:00 horas para tratar de vencer al Guadalajara.

Horarios de las Semifinales - Liga MX Femenil Apertura 2025

Partidos de Ida

Jueves 13 de noviembre

Cruz Azul vs Tigres | Estadio O. Universitario | 18:00 horas

Chivas vs América | Estadio AKRON | 20:07 horas

Partidos de Vuelta

Domingo 16 de noviembre

Tigres vs Cruz Azul | Estadio Universitario | 17:00 horas

América vs Chivas | Estadio Ciudad de los Deportes | 19:00 horas

