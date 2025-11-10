Luego de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, solo 10 equipos continuarán en la competencia. Los Diablos Rojos de Toluca, Tigres de la UANL, la Máquina del Cruza Azul, las Águilas del América, Rayados de Monterrey y Chivas de Guadalajara lograron obtener un lugar en la clasificación directa a la Fase Final de este certamen, pero todavía hay cuatro escuadras que deberán luchar por asegurar su permanencia jugando el Play In.

Después de 17 jornadas, cuatro clubes tendrán que definirán su estadía en el Apertura 2025 jugando en el Play In. Se trata de Xolos de Tijuana, FC Juárez, los Tuzos de Pachuca y Pumas de la UNAM .

¿Cómo funciona el Play In?

En esta fase de la competencia, se compite por los dos últimos lugares en la Liguilla del Apertura 2025. Mediante tres partidos se definirá que equipos seguirán en el certamen y cuáles se despedirán de manera definitiva.

Este será el orden de los juegos del Play In:

El primer partido será entre Tijuana ( séptimo lugar en la tabla general ) y los Bravos de Juárez ( octavo ). El ganador de este enfrentamiento, clasifica a la Fase Final del Apertura 2025.

El segundo enfrentamiento será entre Tuzos ( noveno lugar ) y Pumas ( décimo ): el ganador debe afrontar al perdedor del primer partido, del cual, finalmente, resultará el último clasificado a la Liguilla.

Horarios de los enfrentamientos del Play In

Este jueves 20 de noviembre, Pachuca recibirá a Pumas en el Estadio Hidalgo a las 19:00 horas. Más tarde, a las 21:00 horas, Xolos recibirá a los Bravos en el Estadio Caliente. No te pierdas estos electrizantes y determinantes partidos que definirán el rumbo de estas cuatro escuadras en el Apertura 2025.

