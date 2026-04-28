Sabastian Sawe: Redefiniendo los límites humanos

El pasado domingo 26 de abril de 2026 quedó registrado como una jornada relevante para el atletismo internacional, no solo por el desarrollo de una prueba de alto nivel, sino por la actualización de los registros históricos en maratón. En Londres, el keniano Sabastian Sawe completó el recorrido en 1:59:30, convirtiéndose en el primer atleta en bajar de las dos horas en una competencia oficial reconocida. Este resultado representa un avance significativo en una disciplina donde durante años se consideró ese umbral como una referencia difícil de alcanzar en condiciones reglamentarias.

Hasta esta edición, la mejor marca por debajo de las dos horas pertenecía a Eliud Kipchoge, quien en Viena 2019 registró 1:59:40 bajo un formato no homologado, con asistencia técnica y condiciones controladas. A diferencia de ese antecedente, la actuación de Sawe se produjo en un entorno competitivo estándar, con condiciones variables y rivales directos. Entre ellos destacó el etíope Yomif Kejelcha, quien finalizó con 1:59:41, también por debajo de la barrera histórica, confirmando el alto nivel colectivo de la prueba.

¿Quién es Sabastian Sewa?

El nuevo referente del maratón, dirigido por el entrenador italiano Claudio Berardelli, creció en su aldea rodeado de campos de maíz donde trabajaba su padre, Simion. Su madre, Emily, fue quien despertó en él el interés por el atletismo, disciplina que comenzó a practicar durante la escuela primaria. Este deporte le permitió evitar las labores agrícolas y, gracias a su evolución, llegó a entrenar en Kapsabet, en el condado de Nandi, una región rural de gran altitud donde se formó como atleta de élite sin perder el vínculo con sus orígenes.

Tras competir en pruebas de mil 500, cinco mil y 10 mil metros sin destacar demasiado, decidió enfocarse en distancias más largas a partir de 2022.

Su primer gran logro llegó en octubre de 2023, cuando se coronó campeón mundial de medio maratón en Riga, Letonia. Al año siguiente reafirmó su dominio en esta distancia al imponerse en las carreras de Praga y Copenhague.

Originario de la aislada aldea de Cheukta, en el oeste de Kenia, a finales de 2024 optó por dar el salto a la maratón. Su debut en los 42 mil 195 kilómetros tuvo lugar en Valencia, donde consiguió su primera victoria con un tiempo de 2:02:05, la mejor marca mundial de ese año y un anticipo de lo que estaba por venir.

Este debut fue el segundo más rápido de la historia, quedándose a solo doce segundos del récord de Kiptum, también logrado en Valencia en 2022.

En 2025 sorprendió al mundo al ganar en Londres (2:02:27) y en Berlín (2:02:16), logrando un doble triunfo que le valió el reconocimiento como Mejor Atleta del Mundo en pruebas en ruta por parte de la federación internacional.

Para la competición en la capital alemana, llegó tras someterse a más de veinte controles antidopaje sorpresa, tanto de sangre como de orina, durante los dos meses previos, con el objetivo de disipar cualquier sospecha sobre su rendimiento en un contexto marcado por múltiples sanciones a fondistas kenianos por el uso de sustancias prohibidas.

El keniano Sabastian Sawe y la etíope Tigst Assefa batieron los récords del mundo de maratón el pasado domingo en Londres . EFE/N. HALL

Palmarés del keniano

Campeón mundial de carreras en ruta.

Dos veces ganador de una importante maratón.

Ganador de la reunión de la Liga Diamante.

Dos veces entre los ocho mejores en el Campeonato Mundial de Campo a Través.

Mejores marcas personales: Maratón de Londres 2026 con tiempo de 1:59:30 (puntaje 1328) y Medio Maratón de Roma 2022 con tiempo de 58:02 (puntaje 1258).

¿Por qué Londres 2026 cambia la historia?

Porque rompe el Efecto de la Liebre de Cristal. Durante años se pensó que si un humano intentaba correr a ese ritmo (2:50 min/km) durante 42 kilómetros en una carrera real, su sistema metabólico colapsaría.

Sabastian Sawe no solo usó la tecnología de fibra de carbono en sus zapatillas; usó una mentalidad de “frontera abierta”. A partir de hoy, el maratón ya no se trata de “quién llega primero”, sino de cuántos minutos más se puede recortar al reloj antes de llegar al límite biológico absoluto, que algunos científicos sitúan cerca del 1:57:00.

Estamos, oficialmente, viviendo la “Edad de Oro del Súper Atleta”.

HAZAÑAS

Límites Rompibles Hazaña El Límite “Imposible” Quién lo rompió Estado Maratón Sub-2 2:00:00 (Resistencia) Sabastian Sawe (2026) Logrado (1:59:30) 100m Planos 9.50s (Velocidad) Usain Bolt (9.58s) Por alcanzar Salto de Longitud 9.00m (Potencia) Mike Powell (8.95m) Intacto desde 1991 Sub-4 Milla 4:00:00 (Clásico) Roger Bannister (1954) El origen de todo

EL NUEVO PUNTO DE REFERENCIA

La era de las “anomalías” biológicas

En 1954, Roger Bannister superó por primera vez los cuatro minutos en la milla, modificando las expectativas sobre el rendimiento humano. De manera similar, lo ocurrido en Londres establece un nuevo punto de referencia que podría influir en el desarrollo de futuras generaciones de corredores.

El resultado de Sawe se inscribe dentro de una etapa caracterizada por avances en preparación física, tecnología aplicada y estrategias de competencia.

A partir del registro de 1:59:30, especialistas en fisiología y rendimiento estiman que el límite teórico del maratón podría situarse en torno a 1:57:00, considerando mejoras en equipamiento, estrategia y condiciones ambientales. Más allá de las proyecciones, el impacto principal de este tipo de resultados radica en su efecto sobre la percepción de lo posible dentro del deporte de alto rendimiento.

La competencia de Londres 2026 no solo produjo un nuevo récord, sino que amplió el marco de referencia para atletas, entrenadores y analistas. En adelante, el rendimiento observado en esta prueba servirá como base para medir progresos y establecer objetivos en el maratón internacional, consolidando una etapa de evolución sostenida en el atletismo.

Otros hitos “inmortales” en la era actual

Triple-Triple de Usain Bolt

Si Sawe es la resistencia máxima, Bolt fue la explosión absoluta. Su récord de 9.58s en los 100m (Berlín 2009) sigue siendo la frontera de la velocidad humana. Lo que lo hace histórico no es solo el tiempo, sino la forma en que “jugó” con los límites, reduciendo el récord mundial en márgenes que usualmente toman décadas.

“Slam Dorado” de Novak Djokovic

En la era más competitiva del tenis, Djokovic no solo superó los 24 Grand Slams (récord absoluto de Margaret Court), sino que a sus 36-37 años demostró una longevidad biológica que desafía la medicina deportiva. Su victoria en los Juegos Olímpicos de 2024 cerró el círculo perfecto, convirtiéndolo en el estándar de oro de la preparación mental y física.

La revolución de Simone Biles

Biles ha introducido elementos en la gimnasia que llevan su nombre porque nadie más puede ejecutarlos sin riesgo de lesión catastrófica. Su regreso en 2023-2024, tras priorizar su salud mental, y su dominio técnico absoluto la sitúan como una “anomalía evolutiva”, similar a lo que representa el sub-2 en el maratón.

Lionel Messi y el año goleador

Aunque es un deporte colectivo, los 91 goles de Messi en un año calendario (2012) son el equivalente estadístico a correr un maratón en 1:50. Es una cifra que se sale de la campana de Gauss; una eficiencia goleadora que parece un error en la simulación deportiva.

