Chivas lanza combo para boletos contra Tigres con jersey incluido

Las fechas y horarios de los cuartos de final de la Liga MX quedaron definidos ayer, y Chivas, que enfrentará a Tigres, anunció una promoción para el juego de vuelta, que incluye no solo la entrada al estadio, sino también un jersey oficial del equipo. La iniciativa busca incentivar la asistencia y reforzar la conexión con la afición.La serie entre Chivas y Tigres comenzará el sábado 2 de mayo en Monterrey. La vuelta se jugará el día 9 en el Estadio Akron, a las 19:07.Para este juego decisivo, el Guadalajara ha puesto desde ayer a la venta el paquete especial en las zonas lateral superior y cabecera superior:La camiseta incluida en la promoción es una réplica del modelo de visitante: blanca, con franjas roja y verde al centro. El escudo del equipo aparece del lado izquierdo del pecho en color verde, mientras que el logotipo de la marca se ubica del lado derecho con los colores patrios.Los boletos son digitales y se entregarán un día después de la compra. Las camisetas serán enviadas a partir del 11 de mayo.Otra opción de entradas que incluye algo más que el juego es el Tour VIP, que contempla un recorrido por el Estadio Akron, su museo y vestidores, además de alimento, bebida, postre, bufanda, portagafete y acreditación conmemorativa.Este paquete cuesta 4,060 pesos y los lugares asignados son en la cabecera inferior.La preventa preferente para Chivabonados comenzará el jueves 30 de abril a las 10:00 horas; la venta general será el sábado 2 de mayo, también a las 10:00.Los boletos estarán disponibles en Boletomóvil y en las taquillas del Estadio Akron.Tigres vs ChivasAtlas vs Cruz AzulAmérica vs PumasToluca vs PachucaChivas vs TigresCruz Azul vs AtlasPachuca vs TolucaPumas vs América