Chivas lanza combo para boletos contra Tigres con jersey incluido

Las fechas y horarios de los cuartos de final de la Liga MX quedaron definidos ayer, y Chivas, que enfrentará a Tigres, anunció una promoción para el juego de vuelta, que incluye no solo la entrada al estadio, sino también un jersey oficial del equipo. La iniciativa busca incentivar la asistencia y reforzar la conexión con la afición.

La serie entre Chivas y Tigres comenzará el sábado 2 de mayo en Monterrey. La vuelta se jugará el día 9 en el Estadio Akron, a las 19:07.

Para este juego decisivo, el Guadalajara ha puesto desde ayer a la venta el paquete especial en las zonas lateral superior y cabecera superior:

Combo jersey mujer

Lateral superior: 1,774 pesos

1,774 pesos Cabecera superior: 1,569 pesos

Combo jersey hombre

Lateral superior: 1,835 pesos

1,835 pesos Cabecera superior: 1,630 pesos

La camiseta incluida en la promoción es una réplica del modelo de visitante: blanca, con franjas roja y verde al centro. El escudo del equipo aparece del lado izquierdo del pecho en color verde, mientras que el logotipo de la marca se ubica del lado derecho con los colores patrios.

Los boletos son digitales y se entregarán un día después de la compra. Las camisetas serán enviadas a partir del 11 de mayo.

Venta de boletos para el Chivas vs. Tigres

Otra opción de entradas que incluye algo más que el juego es el Tour VIP, que contempla un recorrido por el Estadio Akron, su museo y vestidores, además de alimento, bebida, postre, bufanda, portagafete y acreditación conmemorativa.

Este paquete cuesta 4,060 pesos y los lugares asignados son en la cabecera inferior.

La preventa preferente para Chivabonados comenzará el jueves 30 de abril a las 10:00 horas; la venta general será el sábado 2 de mayo, también a las 10:00.

Los boletos estarán disponibles en Boletomóvil y en las taquillas del Estadio Akron.

X/Chivas

Así se jugarán los cuartos de final de la Liga MX

Ida

Tigres vs Chivas

Fecha: sábado 2 de mayo

Hora: 19:00

Estadio: Universitario

Atlas vs Cruz Azul

Fecha: sábado 2 de mayo

Hora: 21:15

Estadio: Jalisco

América vs Pumas

Fecha: domingo 3 de mayo

Hora: 17:00

Estadio: Azteca

Toluca vs Pachuca

Fecha: domingo 3 de mayo

Hora: 19:15

Estadio: Nemesio Diez

Vuelta

Chivas vs Tigres

Fecha: sábado 9 de mayo

Hora: 19:07

Estadio: Akron

Cruz Azul vs Atlas

Fecha: sábado 9 de mayo

Hora: 21:15

Estadio: Azteca

Pachuca vs Toluca

Fecha: domingo 10 de mayo

Hora: 17:00

Estadio: Hidalgo

Pumas vs América