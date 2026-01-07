los Charros de Jalisco se impusieron 8-5 a los Naranjeros de Hermosillo en el quinto juego de la serie de playoffs, resultado que inclinó la balanza a su favor 3-2. La novena jalisciense respondió con oportunidad en los momentos de mayor presión, mostrando temple y contundencia ofensiva para quedarse con un duelo clave.

La figura del encuentro fue el catcher Francisco Córdoba, quien tuvo una noche brillante al irse de 4-2, con tres carreras producidas, incluido un cuadrangular que encendió a la afición y marcó diferencia en la pizarra. Su actuación lideró un ataque contundente que permitió a los Charros recuperar la ventaja en la serie y colocarse a un paso de avanzar, aumentando la tensión rumbo al próximo encuentro.

Una vez más, los caporales tuvieron que remar contracorriente desde la primera entrada, luego de que Naranjeros consiguiera la ventaja momentánea con un jonrón de Isaac Paredes que se llevó por delante a Daniel Jonhson. Sin embargo, la respuesta albiazul fue más que oportuna para la parte baja del segundo rollo.

Julián Ornelas comenzó el ataque tras atreverse a estafar home, consiguiendo el descuento para Jalisco. Posteriormente, se sumó Japhet Amador conectando un sencillo que impulsó a Connor Hollis a tierra prometida y Francisco Córdoba le puso broche de oro con un cuadrangular que también cargó con Amador para tomar la delantera 4-2.

Pero, como ha sido característico de esta serie, las cosas se pondrían reñidas gracias a que Hermosillo volvió con agresividad para el tercer capítulo. Willie Calhoun conectó un doble que sumó dos rayitas más para los visitantes y, con casa llena, un pasaporte concedido a Edson García, le otorgó al mismo Calhoun anotar su propia carrera.

Sobre el montículo, el abridor Luis Iván Rodríguez lanzó durante cinco innings completos en los que permitió cinco carreras, tres pasaportes y seis imparables, mientras que logró abanicar a seis contrincantes.

En la parte alta baja del cuarto episodio, Bligh Madris logró que el encuentro se emparejara al conseguir un home run, y cuando el juego ya estaba coqueteando con los extrainnings, el bullpen de Naranjeros falló, concediéndole a Jalisco dos anotaciones en el séptimo episodio, destacándose un doble productor de Ornelas.

Para ponerle el sello final, Córdoba apareció oportunamente en la octava entrada y produjo la rayita definitiva con un sencillo que mandó a Christopher Gastelum al plato.

De esta manera, Charros viajará de nueva cuenta a Hermosillo para buscar el pase a la siguiente instancia en calidad de visitantes. El sexto juego se disputará el jueves 8 de enero a las 20:30 horas.

