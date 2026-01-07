Miércoles, 07 de Enero 2026

Atlas Femenil inicia con derrota por goleada ante Pachuca

En el inicio del torneo Clausura 2026, las Rojinegras fueron vencidas 3-0 por las Tuzas

Por: El Informador

Las rojinegras acumulan siete torneos consecutivos sin poder iniciar un torneo con triunfo. IMAGO7

Las Académicas iniciaron su participación en el Clausura 2026 con una derrota 3-0 frente a Pachuca Femenil en la jornada 1, en un encuentro disputado en el estadio Jalisco. 

Al minuto 36, Nina Nicosia abrió el marcador con el 1-0 para Pachuca Femenil. En la segunda mitad, tanto Académicas como Tuzas mantuvieron la misma intensidad en el juego. Cada balón se disputaba con mucha fuerza y determinación, y las jugadoras demostraron gran entrega en cada acción.

A los 48 minutos, Natalia Mauleon amplió la ventaja para Pachuca Femenil, colocando el 2-0 en el marcador. A pesar de ir abajo en el marcador, las tapatías no bajaron los brazos y pelearon hasta el último minuto, poniendo en serios aprietos a la defensa hidalguense. Con esfuerzo y valentía, las jugadoras locales intentaron generar oportunidades para reducir la ventaja.

Finalmente, al minuto 83, Paola García selló la victoria con el tercer gol, poniendo el 3-0 definitivo. En la jornada 2, Atlas Femenil visitará a las Diablas del Toluca en busca de mejorar el resultado obtenido en el arranque del Clausura 2026 y continuar con su proceso de adaptación y crecimiento en el torneo.

