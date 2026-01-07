Miércoles, 07 de Enero 2026

Deportes | Programación

Futbol hoy 7 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol este miércoles 7 de enero de 2026, con una jornada cargada de emociones y oportunidades para disfrutar de buenos partidos y goles, ya sea desde la televisión o en tus dispositivos digitales.

Para que no te pierdas ningún encuentro, aquí te compartimos los horarios y canales de transmisión. La oferta incluye partidos por televisión abierta, señal de paga y plataformas de streaming, de modo que puedas elegir la opción que mejor se adapte a ti y seguir a tu equipo favorito sin contratiempos.

Partidos hoy miércoles 7 de enero de 2026 – Serie A EN VIVO

  • Napoli vs Hellas Verona | 11:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Bologna vs Atalanta | 11:30 | Disney+ Premium |
  • Lazio vs Fiorentina | 13:45 | Disney+ Premium |
  • Parma vs Inter Milan | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Torino vs Udinese | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos hoy miércoles 7 de enero de 2026 – Supercopa de España EN VIVO

  • Barcelona vs Athletic Club | 13:00 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

