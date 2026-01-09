Fórmula E celebra su nueva carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez

México ha estado presente en el calendario de la Fórmula E desde su segunda temporada, lo que ha creado una conexión especial con todos los involucrados en la categoría eléctrica. Uno de los "enamorados" del país es Alberto Longo, cofundador del serial, quien ve a México como la "casa" del campeonato.

Mañana, el Autódromo Hermanos Rodríguez quedará inmortalizado en la historia de la categoría, ya que será sede de la carrera número 150, una coincidencia que llena de satisfacción al directivo español.

Fórmula E cuenta con más de 6 millones de aficionados en el país

"Es un auténtico orgullo que, por motivos de suerte, la carrera número 150 se celebre aquí. Es un sitio muy especial para mí (la CDMX). Nos sentimos como en casa; no lo decimos por ser promotores de la Fórmula E, los propios pilotos sienten que México siempre deja algo especial", expresó Longo.

De acuerdo con Alberto Longo, México concentra alrededor de 6.4 millones de aficionados, de los cuales el 46 por ciento son mujeres, una estadística que enorgullece al directivo sevillano y refuerza su agradecimiento con la afición tricolor. A nivel mundial, añadió, la distribución es de 51 por ciento hombres y 49 por ciento mujeres.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

