El duelo entre León y Cruz Azul se jugará este sábado dentro de la Jornada 1 (J1) del Clausura 2026 de la Liga MX. El enfrentamiento presenta un contraste total: Cruz Azul llega con la etiqueta de puntero herido, mientras que León atraviesa una de sus crisis más profundas de los últimos años. Te contamos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

León vs Cruz Azul: Así llegan los equipos a la J1 del Clausura 2026

Este sábado se vivirá un duelo intenso en la cancha del Estadio León entre dos equipos con realidades opuestas. Cruz Azul inicia el torneo con la obligación de confirmar lo mostrado el semestre pasado, mientras que León está urgido de resultados tras un Apertura 2025 desastroso.

Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, Cruz Azul se consolidó como uno de los equipos más sólidos del torneo anterior. La Máquina dominó buena parte de la fase regular gracias a un funcionamiento colectivo equilibrado y una propuesta ofensiva constante, aunque ese rendimiento no pudo traducirse en el título.

En números, el conjunto celeste finalizó en la tercera posición de la tabla general con 35 puntos, producto de 10 victorias, cinco empates y solo dos derrotas. Su desempeño ofensivo fue uno de los más destacados del certamen, con 32 goles a favor, mientras que la defensa respondió con solvencia al permitir 20 anotaciones, para una diferencia de goles de +12.

Ya en la Liguilla, Cruz Azul mantuvo su nivel competitivo. En Cuartos de Final eliminó a Chivas con un marcador global de 3-2, pero su camino se detuvo en Semifinales tras caer ante Tigres, eventual finalista del torneo. Pese a no alcanzar la llave definitiva, el equipo fue reconocido como uno de los más vistosos y consistentes del campeonato.

El panorama fue completamente adverso para Club León durante el torneo pasado. La Fiera vivió una auténtica pesadilla en la fase regular, sin encontrar estabilidad futbolística ni resultados, pese a la incorporación de refuerzos mediáticos que no lograron cambiar el rumbo del equipo del Bajío.

En términos estadísticos, León finalizó en el lugar 17 de la tabla general, en condición de penúltimo, con apenas 13 puntos. Su balance fue de tres victorias, cuatro empates y diez derrotas, números que reflejan un rendimiento muy por debajo de lo esperado para una institución acostumbrada a competir en los primeros planos.

El desempeño ofensivo y defensivo también evidenció las carencias del equipo. León solo consiguió 14 goles a favor y recibió 31 en contra, para una diferencia de goles de -17. Además, cerró la fase regular con una racha de cuatro derrotas consecutivas, situación que detonó el descontento de la afición, la cual exige una renovación inmediata de cara al 2026.

Ambos equipos se enfrentaron en el Apertura 2025 durante la J3, partido que terminó con una goleada de Cruz Azul por 4-1 sobre León.

El morbo del encuentro está en el banquillo. Nicolás Larcamón se mide nuevamente a su exequipo, al que ha dominado recientemente.

Dónde ver EN VIVO el partido León vs Cruz Azul de la J1 – Liga MX

Este sábado 10 de enero, León recibirá a Cruz Azul en el Estadio León por la Jornada 1 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por televisión de paga.

Fecha y hora: Sábado 10 de enero, 19:00 horas

Sábado 10 de enero, 19:00 horas Estadio: Estadio León, León, Guanajuato

Estadio León, León, Guanajuato Transmisión: FOX One, FOX

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

