Así fue la última vez que Atlas y León se enfrentaron en una Liguilla y cómo llegan los equipos para la J13 del Clausura 2026

Para entender la magnitud del partido que se jugará el fin de semana como parte de la Jornada 13 del Clausura 2026, se debe viajar en el tiempo al 12 de diciembre de 2021. Aquella noche mágica y llena de tensión en el Estadio Jalisco, el Atlas logró lo impensable al vencer a León en la gran final del Torneo Apertura 2021, terminando con una dolorosa sequía de 70 años sin ser campeón de la Liga MX ante León.

Esa fue, de hecho, la última y única vez que ambas escuadras se han visto las caras en una fase de Liguilla. El dramatismo de aquella serie llegó hasta la tanda de penales, donde el arquero colombiano de Atlas, Camilo Vargas, se vistió de héroe absoluto atajando dos tiros, y el delantero Julio Furch anotó el penal definitivo para desatar la gloria tapatía.

Desde aquella noche en el Coloso de la Calzada Independencia, cada enfrentamiento entre los rojinegros y los panzas verdes tiene un sabor sumamente especial para ambas aficiones. La rivalidad deportiva creció de forma natural y los seguidores de ambos equipos esperan este partido en el calendario, recordando siempre aquella serie inédita que cambió la historia de los de Guadalajara.

La huella del enfrentamiento Liguilla entre Atlas y León en una Liguilla

La historia reciente entre ambos en Liguilla no se entiende sin remontarse a aquella noche del 12 de diciembre de 2021, cuando los rojinegros firmaron uno de los capítulos más dramáticos del futbol mexicano. Como documentó EL INFORMADOR, fue "tan agónica como su historia misma" la forma en que el Atlas terminó con una sequía de 70 años sin título, precisamente ante el conjunto esmeralda.

ESPECIAL / EL INFORMADOR

El camino hacia esa final ya anticipaba el desenlace: la afición se volcó en las calles desde los cuartos de final ante Chivas y las semifinales frente a Pumas, mientras crecían las promesas, los rituales y también el escepticismo. El recuerdo de la fallida serie de 1999 ante Toluca seguía latente, pero esa vez el destino decidió escribir otra historia. En la cancha, la tensión fue constante; "Julián Quiñones y Édgar Zaldívar se encargaron de fallar de manera increíble", incluso Aldo Rocha erró desde el punto penal, alimentando el drama que parecía inevitable en el ADN rojinegro.

Sin embargo, el momento decisivo llegó con Julio Furch, quien asumió la responsabilidad de cambiar la narrativa: "Cobró su disparo y terminó con una pesadilla que duró demasiado". Así, en una noche descrita como "la menos pensada", Atlas completó una transformación que su afición llevaba décadas esperando. Fiel a su estilo, el campeonato fue "cardiaco y hasta las últimas instancias", sostenido también por las intervenciones de Camilo Vargas durante el tiempo del juego y los penales atajados a Fernando Navarro y Luis Montes en la tanda definitiva.

El Estadio Jalisco, pintado de rojinegro, coreó al unísono la hazaña mientras el equipo daba la vuelta olímpica para presumir "al nuevo miembro de la familia". Afuera, la ciudad prolongó el festejo: "no dormirá por varios días", porque la liberación colectiva de su afición convirtió ese título en algo más que un trofeo.

¿Cómo llegan Atlas y León al partido del actual Clausura 2026?

El presente nos coloca ante la J13 del Clausura 2026, con un escenario estadístico muy distinto para ambos conjuntos. El partido se disputará este sábado 4 de abril en la cancha del Estadio Nou Camp, casa de la Fiera, donde el equipo local buscará hacer pesar su localía para sumar de a tres.

Los Panzas Verdes del León llegan a este compromiso con una urgencia a cuestas, pues suman 13 puntos y se ubican en el escalón 12 de la Tabla General. Una victoria en casa es absolutamente vital si aspiran a meterse a la zona de repechaje o Play-In antes de que termine la fase regular del campeonato y queden eliminados.

Por su parte, el Atlas vive un momento mucho más dulce al acumular 18 unidades, lo que los mantiene en el sexto lugar de la clasificación general. Los tapatíos saben perfectamente que un triunfo como visitantes los consolidaría en los puestos de Liguilla, aunque parezca que su torneo ha sido más malo de lo que muestran los números.

Datos

Atlas visitará a León este sábado 4 de abril en punto de las 19:00 horas; el partido podrá ser visto por streaming.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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