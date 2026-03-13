El Torneo Clausura 2026 continúa su calendario de partidos este viernes 13 de marzo con el inicio de la Jornada 11 (J11) de la Liga MX. La fecha arranca con dos encuentros que involucran a equipos que buscan mejorar su posición en la Tabla, ya que el campeonato avanza hacia la parte final de la fase regular.

En el primer partido del día, Puebla recibe a Club Necaxa en un duelo entre conjuntos que necesitan sumar si es que aspiran a acercarse a la zona de Liguilla.

Más tarde, Juárez se enfrenta a Monterrey en un compromiso donde los regios intentarán sumar fuera de casa y tras haber caído en el Clásico ante Tigres, mientras que los Bravos buscan aprovechar la localía para seguir sumando y no alejarse de la zona de clasificación.

Los aficionados podrán ver los duelos EN VIVO a través de televisión y streaming.

Partidos hoy viernes 13 de marzo - Liga MX EN VIVO

Puebla vs Necaxa | 19:00 horas | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |

Juárez vs Monterrey | 21:00 horas | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |

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* Transmisiones sujetas a cambios

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