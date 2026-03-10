El Clausura 2026 de la Liga MX entra en su Jornada 11, que se disputará del 13 al 15 de marzo, con una pelea cada vez más cerrada en la parte alta de la tabla. Cruz Azul llega como líder con 25 puntos y una racha perfecta de cinco victorias consecutivas, seguido muy de cerca por Toluca, que suma 24 unidades y mantiene su condición de invicto en el torneo.Detrás de los punteros aparece Chivas, tercero con 21 puntos, que buscará mantenerse en la lucha por el liderato cuando reciba a Santos, equipo que ocupa el último lugar de la clasificación.La jornada también presenta un duelo importante entre Pumas y Cruz Azul. Los universitarios marchan en el quinto lugar con 19 puntos y tratarán de frenar el paso del líder del campeonato.En otros encuentros destacados, Toluca enfrentará a Atlas, mientras Pachuca, cuarto de la tabla con 20 unidades, visitará a San Luis. Por su parte, América recibirá a Mazatlán, con la necesidad de sumar para mantenerse dentro de los puestos de clasificación.Con el torneo ya en su segunda mitad, varios equipos buscan consolidarse en la zona alta, mientras otros intentan reaccionar antes de que la distancia con los puestos de Liguilla se vuelva difícil de remontar.Los aficionados podrán seguir los partidos a través de diversas señales de televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming disponibles en México.Además, en EL INFORMADOR podrás seguir la cobertura completa de la J11 del Clausura 2026, con resultados al momento, Tabla General actualizada, estadísticas y toda la información relevante de los clubes de la Liga MX.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF