El Clausura 2026 de la Liga MX entra en su Jornada 11, que se disputará del 13 al 15 de marzo, con una pelea cada vez más cerrada en la parte alta de la tabla. Cruz Azul llega como líder con 25 puntos y una racha perfecta de cinco victorias consecutivas, seguido muy de cerca por Toluca, que suma 24 unidades y mantiene su condición de invicto en el torneo.

Detrás de los punteros aparece Chivas, tercero con 21 puntos, que buscará mantenerse en la lucha por el liderato cuando reciba a Santos, equipo que ocupa el último lugar de la clasificación.

La jornada también presenta un duelo importante entre Pumas y Cruz Azul. Los universitarios marchan en el quinto lugar con 19 puntos y tratarán de frenar el paso del líder del campeonato.

En otros encuentros destacados, Toluca enfrentará a Atlas, mientras Pachuca, cuarto de la tabla con 20 unidades, visitará a San Luis. Por su parte, América recibirá a Mazatlán, con la necesidad de sumar para mantenerse dentro de los puestos de clasificación.

Con el torneo ya en su segunda mitad, varios equipos buscan consolidarse en la zona alta, mientras otros intentan reaccionar antes de que la distancia con los puestos de Liguilla se vuelva difícil de remontar.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J11 de la Liga MX

Los aficionados podrán seguir los partidos a través de diversas señales de televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming disponibles en México.

Además, en EL INFORMADOR podrás seguir la cobertura completa de la J11 del Clausura 2026, con resultados al momento, Tabla General actualizada, estadísticas y toda la información relevante de los clubes de la Liga MX.

Calendario de partidos J11 Clausura 2026 - Liga MX

Viernes, 13 de marzo

Puebla vs Necaxa

Sede: Estadio Cuauhtémoc, 19:00 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Juárez vs Monterrey

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 21:00 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Sábado, 14 de marzo

San Luis vs Pachuca

Sede: Estadio Libertad Financiera, 17:00 horas

Transmisión: ESPN, Disney+ Premium

Chivas vs Santos

Sede: Estadio AKRON, 17:07 horas

Transmisión: Amazon Prime Video

Toluca vs Atlas

Sede: Estadio Nemesio Diez, 19:00 horas

Transmisión: TUDN, TV Azteca, FOX One

León vs Xolos

Sede: Estadio León, 19:00 horas

Transmisión: FOX One

Pumas vs Cruz Azul

Sede: Estadio Olímpico Universitario, 21:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium

Domingo, 15 de marzo

Tigres vs Querétaro

Sede: Estadio Universitario, 17:00 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network

América vs Mazatlán

Sede: Estadio Azteca, 19:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del centro de México

---

