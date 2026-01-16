El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa este viernes 16 de enero con un partido que abre la actividad del fin de semana y la Jornada 3 (J3), en un momento del campeonato donde los equipos comienzan a definir su paso en las primeras fechas del certamen.

Mazatlán busca hacerse fuerte en casa y sumar puntos importantes para escalar posiciones en la Tabla General, ya que no ha comenzado de buena manera, mientras que Monterrey llega con la intención de consolidarse como uno de los contendientes al título.

Los aficionados podrán seguir el encuentro EN VIVO a través de distintas señales de televisión abierta, canales de paga y plataformas digitales, lo que amplía las opciones para no perder detalle del partido.

Te compartimos la información completa del encuentro programado para hoy, respecto a lo relacionado con la transmisión.

Partidos hoy viernes 16 de enero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Mazatlán vs Monterrey | 21:00 horas | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horario del tiempo del centro de México

