Chivas, base del Tri, busca ratificar su buen momento ante Querétaro

Después de que ocho futbolistas del Club Deportivo Guadalajara fueran llamados a la Selección Mexicana, Chivas deberá de demostrar por qué es merecedor de ser la base del conjunto que dirige Javier "Vasco" Aguirre, y la siguiente jornada del Clausura 2026 se le presenta como una oportunidad inmejorable ante Querétaro.

El Club Deportivo Guadalajara ha tenido un inicio más que positivo en el presente torneo. Con dos victorias, los comandados por Gabriel Milito son, junto a Toluca, los dos clubes que presentan paso perfecto al sumar seis puntos.

Si bien apenas una anotación a favor define el primer lugar, el Rebaño destaca como el único equipo de toda la competencia que no ha permitido goles, una muestra clara de que la solidez defensiva apunta a ser una de sus principales fortalezas a lo largo del certamen.

El rendimiento de los rojiblancos no solo se ha traducido en ocupar la parte alta de la tabla general, sino también en ser considerados para representar a México en sus siguientes compromisos.

Aunque, el hecho de que no sea fecha FIFA, colabora en el llamado de más futbolistas que militan en la Liga MX, las Chivas lucieron sobre los demás al aportar a Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Armando González, Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Bryan González.

Frente a los Gallos Blancos, los tapatíos tienen la posibilidad de coronar una semana perfecta, y no sólo porque los queretanos son uno de los cuatro equipos que no han podido ganar en la campaña, sino que además los emplumados no ganan en Guadalajara desde el 2014.

No obstante, el historial reciente en el Estadio AKRON muestra que a Querétaro no le ha ido del todo mal, ya que en esa racha suma siete empates por solo tres derrotas en la Perla Tapatía. A ello se agrega que el antecedente más inmediato favorece a Gallos, que se impuso por la mínima diferencia en su último enfrentamiento, con gol de Ali Ávila.

Este sábado 17 de enero, en punto de las 17:07 horas, Guadalajara recibirá a Querétaro en el Estadio AKRON, escenario en el que presume un invicto en sus últimos seis compromisos como local, con saldo de cinco victorias y un empate. El Rebaño buscará aprovechar su fortaleza en casa para prolongar el buen momento que atraviesa.

Hora, fecha y transmisión

Sábado 17 de enero

Chivas vs Querétaro | 17:07 horas | Estadio AKRON

Transmisión: Amazon Prime

Últimos cinco enfrentamientos

J14 | AP25 | Querétaro 1 - 0 Chivas

J5 | CL25 | Chivas 1 - 1 Querétaro

J3 | AP24 | Querétaro 0 - 2 Chivas

J16 | CL24 | Chivas 2 - 0 Querétaro

J15 | AP23 | Querétaro 1 - 2 Chivas

