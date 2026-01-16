Este jugador podría salir de Cruz Azul para ir a River Plate

El mercado de fichajes invernal sigue dando de qué hablar en el futbol mundial y la Liga MX no es la excepción. En las últimas horas ha surgido un fuerte rumor sobre la posible salida de Luka Romero, mediocampista de 21 años, de Cruz Azul rumbo al futbol argentino.

De acuerdo con reportes de medios en Argentina, el joven jugador celeste ha despertado el interés de River Plate, uno de los clubes más importantes del continente. Esta posibilidad cobra fuerza debido a que Romero no entraría en los planes del técnico Nicolás Larcamón para lo que resta del torneo, por lo que en La Noria ya no verían con malos ojos una eventual negociación.

La información fue revelada en la estación de radio Splendid AM 990, donde el periodista Leo Uranga aseguró que el nombre de Luka Romero está en la órbita de River para reforzar el ataque del equipo que dirige Marcelo Gallardo, quien tendría muy buenas referencias del futbolista.

Cabe recordar que Cruz Azul desembolsó más de tres millones de dólares para hacerse de los servicios de Romero, quien llegó procedente del futbol europeo. Aunque el mediocampista tiene contrato vigente hasta mediados de 2030, su etapa en La Máquina no ha terminado de despegar, ya que no ha logrado consolidarse como una pieza clave del equipo.

Según detalló el propio Uranga, la intención de River Plate sería llevarse al jugador a préstamo por un año y las negociaciones ya estarían en marcha.

"River Plate lo quiere a préstamo por un año, las negociaciones están activadas. El jugador es Luka Romero de Cruz Azul que obviamente pasó por el futbol español. Es joven. En su momento Boca (Juniors) lo quiso traer, pero no le ponían la opción de compra y por eso no se hizo la operación", explicó el periodista.

Por ahora, el futuro de Luka Romero sigue en el aire, pero todo indica que su salida de Cruz Azul podría concretarse en este mercado de invierno si las partes logran llegar a un acuerdo.

MF

