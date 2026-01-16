Senegal, por otra Copa con su mejor generación

La selección de Senegal ha tenido su mejor época en los años recientes. Comenzaron a desarrollar un futbol propio tras la independencia de Francia —quienes les enseñaron el juego— y en la década de los 60 nació su liga y su Federación, pero ha sido hasta este siglo cuando han logrado destacar y tener más reflectores, aunque no de forma tan constante.

Todas las finales y títulos que han logrado llegaron de 2001 en adelante, incluso sus mejores posiciones en el ranking de la FIFA, alcanzando el sitio 17 en 2024 y actualmente el 19, mientras que hace poco menos de 30 años no superaban el escalón 80 y variaban en la mitad de la clasificación mundial.

Ahora están a una victoria de un nuevo título continental frente a Marruecos (el mejor clasificado de la región para la FIFA, 11° lugar) y consolidar una generación dorada, antes de disputar un nuevo Mundial.

Llegada al plano internacional

El equipo nacional del país africano surgió, también, en el contexto de la independencia de Senegal. En 1961 jugaron su primer partido y fueron afiliados a la FIFA en 1962, lograron un par de veces el cuarto lugar de África, pero fueron más las ocasiones en que terminaron en cuartos de final o fase de grupos en el siglo XX.

Su primera aparición en el Mundial llegó hasta Corea-Japón 2002 y no fue una participación menor. Los Leones de la Teranga igualaron lo que había logrado Camerún 12 años antes, llegando a cuartos de final, donde se toparon con Turquía y quedaron fuera. No solo eso, sino que debutaron con victoria sobre Francia, que llegaba con la corona puesta de 1998, empataron con Uruguay, Dinamarca y dejaron en octavos a Suecia.

La alegría de estar en una Copa del Mundo tardó en regresar al país y ha sido hasta la generación más reciente que lo consiguieron. Tuvieron que pasar 16 años para que jugaran en el escenario más grande del mundo del balompié, pero no fue lo esperado al quedar en fase de grupos en Rusia, de hecho la región no tuvo ninguna selección en octavos de final, lo que no sucedía desde 1982.

Para Qatar lograron su primer boleto a mundiales consecutivos e hicieron mejor torneo, superando la etapa inicial, pero cayendo a la postre contra Inglaterra. Para su tercera justa al hilo, volverán a enfrentar a Francia, además de Noruega y un rival por definir.

Su camino en la región

La primer generación importante del país occidental de África, ya llevaba al Mundial del 2002 un impulso a nivel continental. Luego de verse atrapados en cuartos de final en cuatro ediciones seguidas de la Copa Africana, lograron dar un gran paso llegando a la Final, aunque la perdieron con Camerún en penales.

La misma sequía a nivel mundial llegó en la máxima competencia de la CAF. En seis ediciones posteriores, solo alcanzaron una vez el cuarto sitio, dos veces quedaron en los mejores ocho y tres veces eliminados en su grupo.

De nueva cuenta y un año después de regresar al Mundial, dieron un salto volviendo a la Final con el mismo desenlace, cayendo ante Argelia en esa ocasión. La tercera fue la vencida para la los Leones. Al inicio del año mundialista para Qatar, Senegal tuvo otra oportunidad de levantar el título y lo lograron al superar en los penales a Egipto, el primer título oficial para el país.

Un año después, en el Campeonato Africano de Naciones, cobraron venganza sobre los argelinos, al superarlos en penales y levantar el segundo trofeo.

Los mejores Leones

Sadio Mané: líder e ídolo de la generación actual que levantó la Copa Africana, además de ser ya el máximo anotador de su país con 52 anotaciones. Brilló y ganó ligas, Champions, Copas y Supercopas en su paso por Bayern Múnich y Liverpool, antes de llegar al circuito árabe con el Al-Nassr.

Edouard Mendy: guardameta titular de Senegal en la actualidad, que ya triunfó con su país y amplió su palmarés en Inglaterra con el Chelsea, ganando una Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. A nivel de selección ha mantenido su arco en cero en 32 partidos de 55 jugados.

Nicolás Jackson: joven promesa, que podría ser ya el presente del ataque de Senegal. Pasó por el Villarreal, Chelsea -ganando Conference League y Mundial de Clubes- y ahora juega en el Bayern Múnich. Acumula 56 goles a nivel de clubes y siete más con seis asistencias en 29 partidos con la playera de su país.

Iliman Ndiaye: el extremo derecho, junto con Jackson, son los jugadores más cotizados en el mercado de la actual selección ($45 MDD). Tras su paso por el Sheffield United en Inglaterra, llegó al Marsella y ahora brilla con el Everton, con seis participaciones de gol en 16 encuentros en Premier League.

Selección mayor de Senegal

En Mundiales

2022 - Octavos de Final

2018 - Fase de Grupos

2002 - Cuartos de Final

En Copa Africana de Naciones (*este siglo)

2023-24 - Octavos de Final

2021-22 - Campeón

2018-19 - Final

2016-17 - Cuartos de Final

2014-15 - Fase de Grupos

2011-12 - Fase de Grupos

2007-08 - Fase de Grupos

2005-06 - Semifinal

2003-04 - Cuartos de Final

2001-02 - Final

En Campeonato Africano de Naciones

2024-25 - Semifinal

2022-23 - Campeón



