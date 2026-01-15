Jueves, 15 de Enero 2026

Liga MX: Dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026

La tercera fecha del campeonato mexicano se disputará del viernes 16 al domingo 18 de enero; conoce el cronograma completo

Por: Oralia López

La actividad de la J3 del Clausura 2026 se reparte en tres días, con duelos determinantes para el arranque del torneo. ESPECIAL / CANVA

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX sigue con la actividad de la Jornada 3, la cual se disputará del viernes 16 al domingo 18 de enero. En esta fase temprana del campeonato, los equipos buscan consolidarse en los primeros puestos de la Tabla General, mientras otros intentan sumar para no rezagarse en la clasificación tras dos fechas de que arrancó el certamen. La agenda de partidos permitirá seguir la actividad a través de distintos canales, con encuentros disponibles en señal abierta, televisión restringida y servicios de streaming.

Entre los duelos más atractivos de la jornada destacan el choque entre Tigres y Toluca, así como el enfrentamiento entre Pachuca y América para cerrar la actividad dominical. En cuanto a los equipos tapatíos, Atlas visitará a Necaxa y Guadalajara buscará mantenerse en la parte alta de la clasificación ante los Gallos Blancos.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026

Los aficionados podrán seguir cada partido en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming disponibles en México, de acuerdo con la programación oficial de cada encuentro.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la J3 del Clausura 2026, con resultados actualizados, tabla general, estadísticas y la información más relevante de la Liga MX.

Calendario de partidos Jornada 3 Clausura 2026 – Liga MX

Viernes 16 de enero de 2026

Mazatlán vs Monterrey
  • Sede: Estadio El Encanto, 21:00 horas
  • Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

Sábado 17 de enero de 2026

Necaxa vs Atlas
  • Sede: Estadio Victoria, 17:00 horas
  • Transmisión: Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Claro Sports YouTube, Pluto TV
Chivas vs Querétaro
  • Sede: Estadio AKRON, 17:07 horas
  • Transmisión: Amazon Prime Video
Tigres vs Toluca
  • Sede: Estadio Universitario, 19:00 horas
  • Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX One, Azteca 7
Cruz Azul vs Puebla
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc, 21:00 horas
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium
Xolos vs San Luis
  • Sede: Estadio Caliente, 21:00 horas
  • Transmisión: FOX One

Domingo 18 de enero de 2026

Pumas vs León
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario, 12:00 horas
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium
Santos vs Juárez
  • Sede: Estadio TSM Corona, 17:00 horas
  • Transmisión: ViX Premium
Pachuca vs América
  • Sede: Estadio Hidalgo, 19:00 horas
  • Transmisión: FOX One

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del centro de México

---

OF

Temas

