El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX sigue con la actividad de la Jornada 3, la cual se disputará del viernes 16 al domingo 18 de enero. En esta fase temprana del campeonato, los equipos buscan consolidarse en los primeros puestos de la Tabla General, mientras otros intentan sumar para no rezagarse en la clasificación tras dos fechas de que arrancó el certamen. La agenda de partidos permitirá seguir la actividad a través de distintos canales, con encuentros disponibles en señal abierta, televisión restringida y servicios de streaming.

Entre los duelos más atractivos de la jornada destacan el choque entre Tigres y Toluca, así como el enfrentamiento entre Pachuca y América para cerrar la actividad dominical. En cuanto a los equipos tapatíos, Atlas visitará a Necaxa y Guadalajara buscará mantenerse en la parte alta de la clasificación ante los Gallos Blancos.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026

Los aficionados podrán seguir cada partido en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming disponibles en México, de acuerdo con la programación oficial de cada encuentro.

Calendario de partidos Jornada 3 Clausura 2026 – Liga MX

Viernes 16 de enero de 2026

Mazatlán vs Monterrey

Sede: Estadio El Encanto, 21:00 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

Sábado 17 de enero de 2026

Necaxa vs Atlas

Sede: Estadio Victoria, 17:00 horas

Transmisión: Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Claro Sports YouTube, Pluto TV

Chivas vs Querétaro

Sede: Estadio AKRON, 17:07 horas

Transmisión: Amazon Prime Video

Tigres vs Toluca

Sede: Estadio Universitario, 19:00 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX One, Azteca 7

Cruz Azul vs Puebla

Sede: Estadio Cuauhtémoc, 21:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium

Xolos vs San Luis

Sede: Estadio Caliente, 21:00 horas

Transmisión: FOX One

Domingo 18 de enero de 2026

Pumas vs León

Sede: Estadio Olímpico Universitario, 12:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium

Santos vs Juárez

Sede: Estadio TSM Corona, 17:00 horas

Transmisión: ViX Premium

Pachuca vs América

Sede: Estadio Hidalgo, 19:00 horas

Transmisión: FOX One

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del centro de México

---

