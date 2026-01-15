El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX sigue con la actividad de la Jornada 3, la cual se disputará del viernes 16 al domingo 18 de enero. En esta fase temprana del campeonato, los equipos buscan consolidarse en los primeros puestos de la Tabla General, mientras otros intentan sumar para no rezagarse en la clasificación tras dos fechas de que arrancó el certamen. La agenda de partidos permitirá seguir la actividad a través de distintos canales, con encuentros disponibles en señal abierta, televisión restringida y servicios de streaming.Entre los duelos más atractivos de la jornada destacan el choque entre Tigres y Toluca, así como el enfrentamiento entre Pachuca y América para cerrar la actividad dominical. En cuanto a los equipos tapatíos, Atlas visitará a Necaxa y Guadalajara buscará mantenerse en la parte alta de la clasificación ante los Gallos Blancos.Los aficionados podrán seguir cada partido en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming disponibles en México, de acuerdo con la programación oficial de cada encuentro.Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la J3 del Clausura 2026, con resultados actualizados, tabla general, estadísticas y la información más relevante de la Liga MX.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF