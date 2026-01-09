El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX inicia oficialmente este viernes 9 de enero con la actividad de la Jornada 1 (J1), fecha en la que varios equipos comienzan su camino en la fase regular con la intención de sumar desde el arranque y marcar el ritmo del campeonato.

En esta primera jornada, los clubes buscan arrancar con resultados positivos, ya sea para consolidar nuevos proyectos o para evitar complicaciones tempranas en la Tabla General. Cada punto es importante desde el inicio del torneo, ya que en este certamen solo los mejores 8 podrán avanzar a Liguilla tras la eliminación del Play-In.

Los aficionados podrán seguir los partidos EN VIVO a través de televisión abierta, canales de paga y plataformas digitales, con diversas opciones para disfrutar los encuentros desde cualquier lugar.

La actividad de este viernes ofrece tres duelos que inauguran el Clausura 2026, con equipos que intentarán comenzar el semestre con el pie derecho.

Te compartimos la agenda de los partidos del viernes 9 de enero, con horarios y canales de transmisión.

Partidos viernes 9 de enero - Liga MX EN VIVO

Mazatlán vs Juárez | 18:00 horas | FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Tijuana vs América | 21:00 horas | FOX One, FOX

Atlas vs Puebla | 21:00 horas | ViX Premium

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX este viernes 9 de enero, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

