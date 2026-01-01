La espera terminó, pero el tiempo corre: la Liga MX regresa con un Clausura 2026 que no dará tregua. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, cada minuto cuenta en un torneo que ha eliminado el Play-In para acelerar la carrera por el título. Desde el triple choque simultáneo del viernes hasta el debut del campeón en el norte, aquí tienes el calendario de los partidos, horarios y sedes de la Jornada 1 para que no te pierdas ni un solo segundo de la acción.

Para que no te pierdas el debut de tu equipo en el futbol mexicano, esta es la actividad del fin de semana organizada por días. Toma nota de los horarios (Tiempo del Centro de México) y las sedes, ya que la jornada inaugural arranca con una cartelera de tres partidos en simultáneo:

La actividad se distribuirá en tres días: el balón comenzará a rodar el viernes 9 de enero con una triple cartelera donde destaca la visita del América a Tijuana; continuará el sábado con cuatro encuentros de alto calibre como el Chivas frente a Pachuca; y cerrará el telón el domingo 11 de enero con el duelo entre Atlético de San Luis y Tigres en el Alfonso Lastras. En más actividad de los equipos tapatíos, Atlas recibe al Puebla el primer día de la J1.

Calendario J1 - Clausura 2026, Liga MX

Viernes 9 de enero

Xolos vs América | 21:00 | Estadio Caliente

Atlas vs Puebla | 21:00 | Estadio Jalisco

Mazatlán vs Juárez | 21:00 | Estadio El Encanto

Sábado 10 de enero

Chivas vs Pachuca | 17:00 | Estadio AKRON

León vs Cruz Azul | 19:00 | Estadio León

Santos vs Necaxa | 19:00 | Estadio TSM

Monterrey vs Toluca | 21:00 | Estadio BBVA

Domingo 11 de enero

Pumas vs Querétaro | 12:00 | Estadio Olímpico Universitario

San Luis vs Tigres | 19:00 | Estadio Alfonso Lastras

Sin Play-In, el Clausura 2026

Debido a la Copa Mundial 2026, la Asamblea de Dueños de la Liga MX determinó cambios importantes en el sistema de competencia para este semestre:

Para liberar fechas en el calendario, se eliminó para el nuevo torneo la fase de reclasificación. Los equipos que terminen del 1 al 8 lugar avanzarán directamente a los Cuartos de Final.

Habrá jornadas dobles obligatorias para asegurar que la Final se dispute antes del inicio de las concentraciones de las selecciones nacionales.

