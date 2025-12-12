Liga MX: En Toluca no se dan por muertos

El director técnico del Toluca, Antonio Mohamed, aseguró que la serie ante Tigres está lejos de estar definida y que el equipo mantiene intacta la confianza rumbo a la vuelta en el Nemesio Diez.

“Es diferente a la otra serie, porque acá necesitamos ganar por dos goles para ser campeones; aun así, el resultado es malo entre comillas, no tan malo como podría parecer. Si fuera al revés y nosotros tuviéramos que venir aquí con un gol a favor, seguramente el entrenador del otro equipo diría lo mismo. La serie está abierta y tenemos posibilidades cuando juguemos en casa. Todos conocen nuestra fortaleza en Toluca. No está muerto quien pelea y así vamos nosotros”, señaló.

El error que marcó el partido se convirtió en tema inevitable, pero el “Turco” lo abordó sin rodeos. Defendió a su guardameta Hugo González y recordó que en el futbol los fallos pesan más cuando el resultado es negativo.

“El futbol es de errores y aciertos. Si salimos campeones, el error quedará archivado; si no, todos lo recordarán. Cuando perdimos la final con Tigres (cuando dirigía al Monterrey), muchos recuerdan el error de Hugo, pero Nahuel también hizo un autogol aquí y nadie se acuerda. Siempre queda grabado el error del equipo que pierde. Así es el futbol. Fue un error grave, sí, pero el equipo tendrá que sobreponerse”, agregó.

Al final, el estratega confirmó que no arriesgarán a Alexis Vega si no está a 100%, pero no descartó por completo su participación en la serie.

“Vamos a esperar; tenemos tres días más. Él lleva varios días entrenando y tiene muchas ganas de estar. Mañana (hoy) tendremos un entrenamiento, el sábado otro, y después decidiremos. Él se conoce bien y será quien determine si puede o no estar”, concluyó.