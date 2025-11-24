Este lunes 24 de noviembre, a través de un comunicado de prensa, Atlas confirmó la renuncia de Roberto Medina como director técnico del primer equipo femenil, poniendo fin a una etapa que inició en el Torneo Apertura 2023 y que representó un proceso de reestructuración para las Rojinegras.

La salida del estratega marca un nuevo punto de inflexión para el equipo rojinegro, que en los últimos años ha buscado consolidarse como protagonista dentro de la Liga MX Femenil.

En su comunicado, la institución agradeció "profundamente el compromiso y la dedicación mostrada" por Medina a lo largo de los cinco torneos que dirigió. El club también le extendió sus mejores deseos para sus próximos desafíos dentro del futbol mexicano.

X / @AtlasFCFemenil

Los números de Roberto Medina como DT de Atlas femenil

Durante su gestión, el experimentado técnico trabajó en el fortalecimiento del plantel y en la transición deportiva de varias jugadoras jóvenes que se integraron al primer equipo.

En cuanto a resultados, Medina dirigió 84 partidos oficiales de fase regular, en los cuales obtuvo 30 victorias. Sus mejores torneos fueron el Clausura 2025, con 8 triunfos, y el Apertura 2024, con 7 victorias; sin embargo, también enfrentó campañas complicadas como el Apertura 2023, en el que sufrió 9 derrotas, y el Clausura 2024, en el que apenas consiguió 4 triunfos.

Durante los cinco torneos que estuvo al frente del conjunto rojinegro, Medina logró clasificar a las Rojinegras a la fase final en una sola ocasión: en el Clausura 2025, donde obtuvieron su pase a la siguiente etapa y cayeron 5-2 ante Pachuca.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: El inusual horario en que jugarán Xolos vs Tigres la ida de la Liguilla

OF

