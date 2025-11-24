La Liga MX confirmó las fechas y horarios para la serie entre Chivas y Cruz Azul, una de las más esperadas de los Cuartos de Final del Apertura 2025. La llave de la Liguilla abrirá en Guadalajara y cerrará en la Ciudad de México, luego de la reorganización del calendario pedida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, que pidió evitar la coincidencia entre partidos que se juegan en la misma zona metropolitana, y que llevará a que jueguen el único partido del día tanto en la ida como en la vuelta.El cruce entre rojiblancos y celestes se mantiene como uno de los más parejos de la fase final, con ambos equipos en buen momento. La ida se disputará en el Estadio AKRON en Guadalajara, mientras que la vuelta se reubicó para el domingo 30 de noviembre, fecha elegida por Cruz Azul tras recibir la prioridad de elección por su posición en la Tabla General.Chivas vs Cruz AzulCruz Azul vs ChivasEl resto de los partidos de la Liguilla son los siguientes:Miércoles 26 de noviembreSábado 29 de noviembre*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF