La Liga MX confirmó las fechas y horarios para la serie entre Chivas y Cruz Azul, una de las más esperadas de los Cuartos de Final del Apertura 2025. La llave de la Liguilla abrirá en Guadalajara y cerrará en la Ciudad de México, luego de la reorganización del calendario pedida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, que pidió evitar la coincidencia entre partidos que se juegan en la misma zona metropolitana, y que llevará a que jueguen el único partido del día tanto en la ida como en la vuelta.

El cruce entre rojiblancos y celestes se mantiene como uno de los más parejos de la fase final, con ambos equipos en buen momento. La ida se disputará en el Estadio AKRON en Guadalajara, mientras que la vuelta se reubicó para el domingo 30 de noviembre, fecha elegida por Cruz Azul tras recibir la prioridad de elección por su posición en la Tabla General.

Fechas y horarios confirmados de Chivas vs Cruz Azul en los Cuartos de Final del Apertura 2025:

Ida

Chivas vs Cruz Azul

Fecha y hora: Jueves 27 de noviembre, 20:07 horas

Jueves 27 de noviembre, 20:07 horas Sede: Estadio AKRON

Vuelta

Cruz Azul vs Chivas

Fecha y hora: Domingo 30 de noviembre, 19:00 horas

Domingo 30 de noviembre, 19:00 horas Sede: Estadio Olímpico Universitario

El resto de los partidos de la Liguilla son los siguientes:

PARTIDOS DE IDA

Miércoles 26 de noviembre

Juárez vs Toluca | Estadio Olímpico Benito Juárez | 19:00 horas |

Monterrey vs América | Estadio BBVA | 21:05 horas |

Xolos vs Tigres | Estadio Caliente | 23:00 horas |

PARTIDOS DE VUELTA

Sábado 29 de noviembre

América vs Monterrey | Estadio Ciudad de los Deportes | 17:00 horas |

Toluca vs Juárez | Estadio Nemesio Diez | 19:05 horas |

Tigres vs Xolos | Estadio Universitario | 21:10 horas |

