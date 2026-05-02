La Liguilla del Clausura 2026 ya está aquí y los ocho mejores equipos de la Liga MX se preparan para buscar el ansiado título. Sin embargo, antes de que ruede el balón, hay un partido que ya se está jugando: el de los millones invertidos en las plantillas.

Como especialistas en la pasión que mueve a Guadalajara y a todo México, en EL INFORMADOR sabemos que el futbol no solo es táctica, sino también inversión. Por eso, analizamos las cifras exactas para entender cómo llegan los clubes a esta "Fiesta Grande".

Basados en los datos más recientes del portal especializado Transfermarkt, el contraste entre los clasificados a los Cuartos de Final es verdaderamente asombroso. ¿Será que la cartera define al próximo campeón del futbol mexicano?

El ranking de millones: ¿Quién es el más rico de la Liguilla?

Cuando hablamos de poderío económico, el América se cuece aparte. Las Águilas aterrizan en esta fase final como la plantilla más cara, rozando la impresionante cifra de los 98.25 millones de euros.

Muy de cerca le siguen los Diablos Rojos del Toluca, quienes han armado un equipo sumamente competitivo valuado en 84.95 millones de euros. El podio de los millonarios lo completa Chivas, con un valor de mercado de 84.85 millones de euros.

Para que tengas el panorama completo, aquí te dejamos la lista exacta de mayor a menor valor:

América: 98.25 millones de euros. Toluca: 84.95 millones de euros. Chivas: 84.85 millones de euros. Cruz Azul: 82.60 millones de euros. Tigres: 73.45 millones de euros. Pumas: 52.08 millones de euros. Pachuca: 49.60 millones de euros. Atlas: 29.20 millones de euros.

El dato que más llama la atención es la abismal diferencia entre el primer y el último lugar. El plantel del Atlas, que logró colarse a la Liguilla con mucho corazón, vale casi cuatro veces menos que el de su rival capitalino.

Frente a frente: Los millones en cada llave de los Cuartos de Final

Analizar los cruces desde la perspectiva financiera nos arroja datos fascinantes. En el duelo entre Tigres y Chivas, vemos un choque muy parejo en la chequera. Los felinos valen 73.45 millones, mientras que el Rebaño alcanza los 84.85 millones. Será una serie donde el talento individual de ambas escuadras estará a prueba.

Por otro lado, la serie entre Atlas y Cruz Azul presenta el mayor contraste de los Cuartos de Final. La Máquina Celeste (82.60 millones de euros) supera ampliamente a los Rojinegros (29.20 millones de euros). Los tapatíos apelarán a su garra característica para equilibrar la balanza ante los cementeros.

El Clásico Capitalino entre América y Pumas también tiene una clara disparidad. Las Águilas casi duplican el valor de los universitarios (98.25 vs 52.08 millones de euros). No obstante, la rivalidad histórica suele borrar cualquier diferencia monetaria cuando estos dos gigantes pisan el césped.

Finalmente, el cruce entre Toluca y Pachuca enfrenta a la segunda plantilla más cara contra la séptima. Los Diablos Rojos (84.95 millones de euros) tienen la presión de justificar su inversión ante unos Tuzos (49.60 millones de euros) que siempre son un dolor de cabeza en fases de eliminación directa.

Fechas, horarios y sedes para no perderte la Ida

Saber cuánto valen es importante, pero saber cuándo juegan es vital. Los partidos de ida arrancan este mismo sábado 2 de mayo de 2026, prometiendo emociones al límite desde el silbatazo inicial.

La actividad comienza en el Estadio Universitario, donde los Tigres recibirán a las Chivas en punto de las 19:00 horas.

Esa misma noche, la pasión se traslada a nuestra ciudad. El Estadio Jalisco vibrará a las 21:15 horas cuando el Atlas le haga los honores a Cruz Azul.

Para el domingo 3 de mayo, la capital del país se paraliza. El Club América enfrentará a los Pumas UNAM a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, en una edición más del vibrante Clásico Capitalino.

Finalmente, la ronda de ida se cierra en el Estadio Nemesio Diez. El Toluca medirá fuerzas contra los Tuzos del Pachuca a las 19:15 horas, un choque de estrategias donde los mexiquenses parten como favoritos por su poderío financiero.

¿El valor de mercado define al campeón del Clausura 2026?

En el papel, los equipos más caros tienen la obligación de levantar la copa. Sin embargo, la Liga MX nos ha enseñado históricamente que la Liguilla es un torneo completamente nuevo donde cualquier cosa puede pasar.

Equipos como Pachuca y Pumas han demostrado que con proyectos sólidos y canteras fuertes pueden competirle de tú a tú a las nóminas más infladas del país. La presión, sin duda, está del lado de los más ricos.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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