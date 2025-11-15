La temporada regular del Apertura 2025 ya llegó a su fin y es momento de que comience la fase final, primero con los partidos del Play-In y luego, con los choques de cuartos de final de la Liga MX.

La próxima semana comenzará el camino de 4 de los 10 equipos que tienen la posibilidad de consagrarse campeones del futbol mexicano. Algunos, como el Toluca o el América, tienen poco tiempo de la última vez que levantaron el trofeo de campeón, pero hay otros como Juárez que buscarán su primera estrella y equipos grandes que se ilusionan con romper largas sequías.

En EL INFORMADOR te presentamos cuánto tiempo lleva cada equipo sin ser campeón del futbol mexicano.

¿Cuánto tiempo llevan sin ser campeones los equipos clasificados a la fase final de la Liga MX?

Los equipos están presentados conforme a la posición de la tabla.

Toluca: los Diablos Rojos son los vigentes campeones del futbol mexicano, por lo que llevan apenas unos meses sin consagrarse campeones de la Liga MX.

los Diablos Rojos son los vigentes campeones del futbol mexicano, por lo que llevan apenas unos meses sin consagrarse campeones de la Liga MX. Tigres: los felinos llevan cuatro torneos sin ser campeones, fueron los últimos en levantar el trofeo antes del tricampeonato de las Águilas.

los felinos llevan cuatro torneos sin ser campeones, fueron los últimos en levantar el trofeo antes del tricampeonato de las Águilas. Cruz Azul: la Máquina rompió su sequía de más de 20 años en el 2021 y desde entonces, no ha vuelto a ser campeón.

la Máquina rompió su sequía de más de 20 años en el 2021 y desde entonces, no ha vuelto a ser campeón. América: las Águilas no son campeonas desde el tricampeonato obtenido en el Apertura 2024 frente al Monterrey.

las Águilas no son campeonas desde el tricampeonato obtenido en el Apertura 2024 frente al Monterrey. Monterrey: los Rayados no son campeones desde hace seis años, cuando conquistaron el Apertura 2019 en el Estadio Azteca.

los Rayados no son campeones desde hace seis años, cuando conquistaron el Apertura 2019 en el Estadio Azteca. Chivas: el Rebaño sueña con volver a ser campeones después de ocho años, cuando vencieron a Tigres en el Clausura 2017.

el Rebaño sueña con volver a ser campeones después de ocho años, cuando vencieron a Tigres en el Clausura 2017. Tijuana: los Xolos tienen más de 10 años sin ser campeones.

los Xolos tienen más de 10 años sin ser campeones. Juárez: los Bravos nunca se han consagrado campeones.

los Bravos nunca se han consagrado campeones. Pachuca: el Apertura 2022 fue el último título de Liga de los Tuzos.

el Apertura 2022 fue el último título de Liga de los Tuzos. Pumas: los universitarios no levantan el trofeo de campeón de Liga MX desde hace 14 años.

¿Cuándo se juega el Play-In de la Liga MX?

Esta semana no hubo actividad en la Liga MX debido a la Fecha FIFA, en la que la Selección Mexicana sostendrá dos partidos amistosos: primero ante Uruguay, este sábado 15, y posteriormente frente a Paraguay, el martes 18 de noviembre.

Una vez concluidos esos compromisos internacionales, la atención regresará al ámbito local con el Play-In que definirá a los últimos invitados a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Los horarios de los partidos quedaron de la siguiente manera:

Jueves 20 de noviembre

Pachuca vs Pumas

Sede: Estadio Hidalgo, 19:00 horas

Xolos vs Juárez

Sede: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California, 21:00 horas

