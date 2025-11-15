La temporada regular del Apertura 2025 ya llegó a su fin y es momento de que comience la fase final, primero con los partidos del Play-In y luego, con los choques de cuartos de final de la Liga MX.La próxima semana comenzará el camino de 4 de los 10 equipos que tienen la posibilidad de consagrarse campeones del futbol mexicano. Algunos, como el Toluca o el América, tienen poco tiempo de la última vez que levantaron el trofeo de campeón, pero hay otros como Juárez que buscarán su primera estrella y equipos grandes que se ilusionan con romper largas sequías.En EL INFORMADOR te presentamos cuánto tiempo lleva cada equipo sin ser campeón del futbol mexicano.Los equipos están presentados conforme a la posición de la tabla.Esta semana no hubo actividad en la Liga MX debido a la Fecha FIFA, en la que la Selección Mexicana sostendrá dos partidos amistosos: primero ante Uruguay, este sábado 15, y posteriormente frente a Paraguay, el martes 18 de noviembre.Una vez concluidos esos compromisos internacionales, la atención regresará al ámbito local con el Play-In que definirá a los últimos invitados a la Fiesta Grande del futbol mexicano.Los horarios de los partidos quedaron de la siguiente manera:Pachuca vs PumasXolos vs Juárez*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF