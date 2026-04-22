La parte final del Clausura 2026 ya se siente en cada partido, y este miércoles 22 de abril la Jornada 16 (J16) trae un choque con tintes muy distintos en el Estadio Victoria. Necaxa y Chivas se ven las caras en un momento donde los locales aspiran a cerrar de buena manera el certamen, mientras la visita busca quedarse con la cima del campeonato.

Los Rayos llegan a casa con la necesidad de hacerse fuertes ante su gente solo por salvar el honor, mientras que Guadalajara encara el duelo con otra clase de presión, pensando en asegurar su lugar de privilegio. Es un partido que, más allá de los estilos, refleja dos realidades opuestas en la tabla, pero con algo en común: ninguno puede darse el lujo de tropezar a estas alturas.

¿Cómo llegan Necaxa y Chivas a este partido?

El Guadalajara atraviesa un momento inmejorable bajo el mando de Gabriel Milito. Chivas llega a este compromiso como líder absoluto de la competencia con 34 puntos, luego de una contundente victoria por 5-0 frente al Puebla en la fecha anterior. Con su boleto directo a la Fase Final ya asegurado, el conjunto rojiblanco busca un triunfo en patio ajeno que le garantice terminar la fase regular en la cima de la Tabla General. Además, el equipo tapatío llega motivado por el gran momento de su delantero Armando González, quien lidera la tabla de goleo individual con 12 anotaciones.

Por su parte, el Necaxa se encuentra en una situación límite. Dirigidos por Marin Varini, los hidrocálidos ocupan la posición 12 con 17 unidades. Tras rescatar un empate 1-1 ante los Tigres de la UANL en su último encuentro, los Rayos están fuera de la Liguilla, por lo que lo suyo solo es cerrar el torneo de la mejor manera posible.

Dónde ver EN VIVO el partido Necaxa vs Chivas de la J16 - Liga MX

Para los aficionados que quieran ver en vivo este partido de la penúltima jornada, el partido contará con una amplia variedad de opciones de transmisión en territorio mexicano.

Fecha y hora: Miércoles 22 de abril, 21:00 horas

Miércoles 22 de abril, 21:00 horas Estadio: Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes Transmisión: Claro Sports, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, TUDN, Azteca Deportes Network, Canal 5, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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