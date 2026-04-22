La recta final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX está en marcha y este miércoles 22 de abril, la Jornada 16 (J16) nos regala un enfrentamiento de alto voltaje en la frontera. Tijuana recibe al Pachuca en la cancha del Estadio Caliente, en un partido donde ambos equipos se juegan gran parte de sus aspiraciones de cara a la fase decisiva del campeonato.

Con el cierre de la fase regular este fin de semana, los puntos en disputa son vitales. Los locales buscan aferrarse a la zona de reclasificación, mientras que la visita quiere amarrar su boleto directo a la "Fiesta Grande".

¿Cómo llegan Tijuana y Pachuca a la Jornada 16?

El conjunto de los Xolos llega a este compromiso ubicado en la décima posición de la tabla general con 19 unidades. La escuadra fronteriza se encuentra en plena lucha por no alejarse de la zona de Liguilla, aunque parece muy complicado meterse. En su último encuentro, Tijuana logró rescatar un valioso empate 1-1 en su visita a Cruz Azul, demostrando capacidad de reacción, pero con la urgencia de volver a sumar de a tres ante su afición.

Por su parte, los Tuzos del Pachuca atraviesan un momento inmejorable en el certamen. Instalado en el tercer lugar general con 31 puntos, el equipo hidalguense solo busca no salir de los 4 mejores. Los dirigidos por Esteban Solari llegan con el ánimo a tope tras conseguir una contundente victoria de 3-1 frente a Monterrey en la jornada anterior, confirmando su estatus como uno de los contendientes más fuertes al título del Clausura 2026.

Dónde ver EN VIVO el partido Tijuana vs Pachuca de la J16 - Liga MX

Para los aficionados que no quieran perderse ningún detalle de este emocionante choque de la penúltima fecha, el encuentro contará con transmisión a través de televisión de paga.

Fecha y hora: Miércoles 22 de abril, 21:00 horas

Miércoles 22 de abril, 21:00 horas Estadio: Caliente, Tijuana, Baja California

Caliente, Tijuana, Baja California Transmisión: FOX One, FOX

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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