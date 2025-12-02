El Apertura 2025 representó todo un reto para el Club Deportivo Guadalajara. La eliminación del pasado domingo en manos de Cruz Azul resultó dolorosa, sobre todo, por la forma en que se dio, ya que las Chivas dominaron en gran parte la serie contra los celestes, pero sus propios errores y decisiones terminaron por condenar a los rojiblancos a perder la posibilidad de romper con la sequía de ocho años sin títulos de Liga MX.

Chivas inició la presente campaña en un mar de dudas y con un nuevo director técnico que llegó con la promesa de convertir al equipo tapatío como uno de los más competitivos de la Liga MX. Gabriel Milito tomó las riendas del conjunto rojiblanco con la principal misión de crear una identidad de juego que se perdió en los anteriores torneos para poder clasificarlo de manera directa para la Liguilla.

La tarea para el estratega argentino no fue nada fácil, ya que comenzó con algunos resultados adversos que llevaron al Rebaño a ocupar hasta la decimosexta posición para la jornada 5. Pese a que sus dirigidos se mostraban con mayor ímpetu y llegaban con más frecuencia al área rival, la falta de contundencia y desatenciones en la zona baja no le permitían a las Chivas lograr las victorias necesarias.

Fue hasta la fecha 8, después de vencer al América en fase regular tras ocho años sin poder hacerlo, cuando los rojiblancos tuvieron su punto de inflexión. Aunque en la jornada 9, sufrieron una estrepitosa derrota de 0-3 ante Toluca, eso no le impidió al cuadro tapatío continuar en ascenso hasta meterse a los lugares de clasificación.

Chivas fue el equipo que mejor cierre tuvo al acumular siete victorias en sus últimos ocho juegos de la fase regular, lo que le permitió colarse hasta el sexto sitio para amarrar su boleto a los Cuartos de Final. Sumó 29 puntos gracias a sus nueve victorias, dos empates y seis derrotas, su mejor registro desde el Clausura 2024.

Por si fuera poco, también consiguió un mejor equilibrio: fue la sexta mejor defensiva con 25 goles recibidos y la sexta mejor ofensiva con 31 anotaciones en todo el torneo, incluida la Liguilla. La última ocasión en la que el Guadalajara había logrado anotar más de 30 dianas sucedió en el Clausura 2023 cuando metió 34 tantos en 23 partidos.

Si bien, la derrota frente a la Máquina resultó ser vergonzosa y evidenció las debilidades del Guadalajara, en términos generales el proyecto rojiblanco logró reivindicarse en comparación de las campañas anteriores y ahora tendrá la obligación de atender las áreas de oportunidad para regresar con mayor certeza en el Clausura 2026.

Voz del experto

Néstor de la Torre, ex futbolista y directivo

El proyecto pinta para ser más competitivo

Para los expertos, el Guadalajara tuvo un desempeño más que positivo en el Apertura 2025. Sobre todo, por los resultados que consiguió el equipo en anteriores certámenes y luego de no clasificarse, siquiera, a la fase final del Clausura 2025.

Néstor de la Torre señaló que, pese a la eliminación de la campaña, Chivas pudo ser un equipo competitivo que fue transformándose conforme transcurrieron las jornadas. Además, señaló que no hay mucho qué reprocharle a Javier Hernández porque la experiencia lo respaldaba para cobrar ese penal definitivo.

“Aún y con la derrota, la actuación de Chivas en el torneo es positiva por cómo el equipo fue transformándose. Se notaban las inseguridades y la poca capacidad de coordinación que tenía el Guadalajara al inicio torneo, lo que vimos en los últimos partidos con la dinámica, la velocidad de aproximación, la cooperación, el esfuerzo claro, las tareas individuales y las tareas de conjunto fueron completamente diferentes”, manifestó el ex rojiblanco.

“Para mí, si alguien tiene experiencia, ha vivido en entornos difíciles y de gran responsabilidad y compromiso, ese es Javier Hernández. Lastimosamente, falló y creo que también la forma de la falla también a la gente le dolió, pero totalmente entendible que pueda pasar eso”, manifestó Néstor.

De cara al próximo torneo, indicó que una de las zonas con mayor prioridad para reforzar del Guadalajara será la defensa.

CT