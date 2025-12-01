El cierre de la Semana 13 de la NFL dejó dos realidades contrastantes tras el Lunes por la Noche: mientras los Patriots de Nueva Inglaterra confirmaron su estatus de contendiente número uno al aplastar 33-15 a los Giants de Nueva York, el resto de la Liga entró en una fase de calculadora y angustia. Con la victoria, los Patriots alcanzan una marca de 11-2, dejando a los Giants hundidos en un 2-11, pero la verdadera historia está en la “guerra de trincheras” que se libra por los puestos de Comodín.

La contundente victoria no solo reordenó la jerarquía de la Conferencia Americana, sino que colocó a Nueva Inglaterra como la mejor marca de toda la NFL con ese 11-2. Este resultado impacta directamente la carrera por los Playoffs. En la AFC, la lucha por el sembrado número uno es una carrera de dos caballos. Los Patriots han superado momentáneamente a los Broncos de Denver (10-2), quienes dominan el Oeste pero ahora dependen de un tropiezo de Nueva Inglaterra para recuperar la cima.

En la AFC Este, Buffalo (8-4) se mantiene fuerte en puestos de Comodín, pero no puede confiarse ante unos Chargers que ostentan el mismo récord. En el Norte, Ravens y Steelers, ambos con 6-6, pelean por un boleto que parece que nadie quiere ganar con autoridad.

En la NFC, la victoria de los Patriots sirve de advertencia para Chicago, Rams y Seahawks, todos con 9-3. A diferencia de la AFC, donde hay dos dominadores claros, la Nacional es un campo minado donde la diferencia entre liderar una división o caer al Comodín, donde San Francisco acecha con 9-4, es mínima.

La situación más volátil en la Conferencia Americana está en el Sur, donde tres equipos mantienen un enredo monumental. Jacksonville (8-4) lidera gracias a los criterios de desempate, pero no tiene margen de error: Indianapolis, también con 8-4, posee uno de los boletos de Comodín y sigue a la caza del título divisional. Houston (7-5) está a solo un juego, esperando cualquier tropiezo de sus rivales para asaltar la cima, sabiendo que los duelos divisionales pendientes serán matar o morir.

Más abajo, los Chiefs (6-6) se niegan a desaparecer. Pese a su campaña irregular, siguen con vida matemática; subestimar a Mahomes en diciembre sería un error fatal.

En la NFC, la pelea también es encarnizada. Lions (7-5), Cowboys (6-5-1) y Panthers (7-6) están en la pelea, respirando en la nuca de los clasificados. Dallas, con su inusual empate, y Detroit dependen de un cierre perfecto, mientras Carolina no puede ceder ni un centímetro.

Faltan cinco semanas y, salvo por Nueva Inglaterra, nadie tiene el futuro garantizado. La carrera hacia el Super Bowl es una prueba de resistencia.

