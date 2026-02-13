La parte baja de la tabla será protagonista este sábado cuando Atlético San Luis reciba a Querétaro en la Jornada 6 (J6) del Clausura 2026. Estos equipos de la Liga MX llegan con margen reducido y la obligación de sumar para evitar más complicaciones en el segundo tramo del campeonato. Te contamos a qué hora inicia el partido y dónde verlo EN VIVO.

San Luis vs Querétaro: Así llegan los equipos a la J6

Atlético San Luis ocupa la posición 14 con cuatro puntos, resultado de una victoria y tres descalabros en el torneo. El equipo dirigido por Guillermo Abascal viene de caer 4-1 ante Necaxa, un resultado que evidenció la fragilidad defensiva y la necesidad de ajustar líneas si quiere recuperar terreno.

Querétaro, por su parte, suma cinco unidades tras una victoria, dos empates y dos derrotas. Los Gallos Blancos llegan motivados luego de vencer 2-0 a León en la fecha anterior, resultado que les permitió tomar ligera distancia del último puesto.

El enfrentamiento entre estos dos rivales le da la oportunidad a ambos de tomar aire en la clasificación.

Dónde ver EN VIVO el partido Atlético San Luis vs Querétaro de la J6 - Liga MX

Este sábado 14 de febrero, Atlético San Luis recibirá a Querétaro en el Estadio Libertad Financiera de la capital potosina, como parte de la Jornada 6 del Clausura 2026. El choque arrancará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse por televisión de paga y en streaming.

Fecha y hora: Sábado 14 de febrero, 17:00 horas

Sábado 14 de febrero, 17:00 horas Estadio: Alfonso Lastras, San Luis Potosí, San Luis Potosí

Alfonso Lastras, San Luis Potosí, San Luis Potosí Transmisión: ESPN, Disney+ Premium

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

-----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF