¿Dónde ver EN VIVO el partido San Luis vs Querétaro del Clausura 2026?

Los equipos se enfrentan en la J6 con la necesidad de sumar para salir de la parte baja de la Tabla General

Por: Oralia López

El enfrentamiento entre estos dos rivales le da la oportunidad a ambos de tomar aire en la clasificación. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

La parte baja de la tabla será protagonista este sábado cuando Atlético San Luis reciba a Querétaro en la Jornada 6 (J6) del Clausura 2026. Estos equipos de la Liga MX llegan con margen reducido y la obligación de sumar para evitar más complicaciones en el segundo tramo del campeonato. Te contamos a qué hora inicia el partido y dónde verlo EN VIVO.

San Luis vs Querétaro: Así llegan los equipos a la J6

Atlético San Luis ocupa la posición 14 con cuatro puntos, resultado de una victoria y tres descalabros en el torneo. El equipo dirigido por Guillermo Abascal viene de caer 4-1 ante Necaxa, un resultado que evidenció la fragilidad defensiva y la necesidad de ajustar líneas si quiere recuperar terreno.

Querétaro, por su parte, suma cinco unidades tras una victoria, dos empates y dos derrotas. Los Gallos Blancos llegan motivados luego de vencer 2-0 a León en la fecha anterior, resultado que les permitió tomar ligera distancia del último puesto.

El enfrentamiento entre estos dos rivales le da la oportunidad a ambos de tomar aire en la clasificación.

Dónde ver EN VIVO el partido Atlético San Luis vs Querétaro de la J6 - Liga MX

Este sábado 14 de febrero, Atlético San Luis recibirá a Querétaro en el Estadio Libertad Financiera de la capital potosina, como parte de la Jornada 6 del Clausura 2026. El choque arrancará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse por televisión de paga y en streaming.

  • Fecha y hora: Sábado 14 de febrero, 17:00 horas
  • Estadio: Alfonso Lastras, San Luis Potosí, San Luis Potosí
  • Transmisión: ESPN, Disney+ Premium

* Con información de SUN
** Horarios del centro de México
*** Sujeto a cambios de transmisión

