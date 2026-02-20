El duelo entre Cruz Azul y Chivas se perfila como el más atractivo de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. No solo se trata de un choque entre dos clubes de enorme tradición e historia, sino también de un enfrentamiento directo entre el líder y el sublíder del torneo. Este sábado 21 de febrero a las 21:05 horas, el Guadalajara pondrá a prueba su paso perfecto en el Estadio Cuauhtémoc ante unos cementeros que también han mostrado solidez desde el arranque del campeonato .

¿Cómo llegan los equipos a la J7?

El Rebaño llega con la etiqueta de invicto y seis victorias consecutivas que lo colocan con 18 puntos en la cima en solitario. Pase lo que pase en esta Fecha, los rojiblancos no perderán el liderato, ya que su perseguidor más cercano, la Máquina, suma 13 unidades. Pero lo complicado para el Guadalajara será superar la estadística reciente que favorece a los celestes, ya que arrastran seis partidos consecutivos sin vencer a los capitalinos, con saldo de cinco derrotas y un empate.

El antecedente más cercano entre ambos se dio en la Liguilla pasada, cuando Cruz Azul eliminó al Guadalajara en Cuartos de Final con marcador global de 3-2. En ese duelo quedó marcado el penal fallado por Javier "Chicharito" Hernández, una acción que pudo cambiar el destino de la eliminatoria y que todavía permanece en la memoria de la afición rojiblanca.

En lo futbolístico, el encuentro promete espectáculo, ya que se medirán dos de las ofensivas más productivas del certamen. Tanto Chivas como Cruz Azul suman 11 goles, solo por detrás de Pumas, que lidera el rubro con 12 tantos. En el ataque tapatío, Armando "Hormiga" González se mantiene como el referente, mientras que del lado celeste ha brillado la rápida adaptación de Nicolás Ibáñez, quien suma dos goles en apenas dos partidos desde su llegada.

El técnico cementero, Nicolás Larcamón, tendrá una decisión clave en ofensiva, porque Gabriel "Toro" Fernández está de regreso tras cumplir su sanción de dos partidos. El dilema será mantener la inercia goleadora de Ibáñez o apostar por la jerarquía del uruguayo, aunque no se descarta que ambos compartan el ataque.

Por el lado rojiblanco, la única baja confirmada sigue siendo Luis Romo, quien continúa en rehabilitación . Mientras que, Gilberto Sepúlveda fue considerado nuevamente dentro de la convocatoria al recuperarse del esguince de tobillo que sufrió en pretemporada.

Con ingredientes deportivos, antecedentes recientes y dos de los equipos más temibles del actual certamen, el choque promete ser el plato fuerte de la jornada.

Enfrentamientos recientes entre Cruz Azul y Chivas

Cuartos de Final Vuelta | AP25 | Cruz Azul 3 – 2 Chivas

Cuartos de Final Ida | AP25 | Chivas 0 – 0 Cruz Azul

J7 | AP25 | Chivas 1 – 2 Cruz Azul

J13 | CL25 | Chivas 0 – 1 Cruz Azul

J9 | AP24 | Cruz Azul 1 – 0 Chivas

J10 | CL24 | Cruz Azul 3 – 0 Chivas

J16 | AP23 | Chivas 1 – 0 Cruz Azul

FF