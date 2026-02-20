Con el invicto en casa como respaldo, Atlas busca retomar el rumbo ante San Luis

Este sábado, Atlas buscará retomar el rumbo en el torneo luego del tropiezo sufrido ante Pachuca en la jornada pasada, resultado que cortó su inercia positiva y lo obliga a reaccionar de inmediato. El conjunto Rojinegro tendrá la oportunidad de hacerlo en casa, donde atraviesa su mejor momento futbolístico, respaldado por una racha de cinco meses sin conocer la derrota ante su afición en el Estadio Jalisco, escenario que se ha convertido en un auténtico bastión.

Enfrente estará Atlético de San Luis, un rival que en los últimos enfrentamientos no le ha resultado favorable al cuadro tapatío. Por ello, el compromiso representa mucho más que tres puntos: es la ocasión ideal para saldar cuentas pendientes y reafirmar su fortaleza como local, con la firme intención de mantenerse entre los protagonistas del torneo.

Los Rojinegros llegan a este compromiso presumiendo el invicto en casa en lo que va del certamen, tras sumar dos victorias y un empate. Esta solidez no es casualidad, sino el reflejo de un trabajo que se arrastra desde el semestre anterior, periodo en el que acumulan ocho partidos consecutivos sin perder en el Jalisco, consolidando una identidad fuerte frente a su gente.

Sin embargo, el historial reciente entre ambos equipos favorece al conjunto potosino. En los últimos cinco enfrentamientos, Atlético de San Luis ha conseguido tres triunfos, mientras que Atlas únicamente ha logrado dos victorias. El antecedente más cercano se remonta al semestre pasado, cuando los potosinos se impusieron 2-0 con anotaciones de Óscar Macías y Joao Pedro, en un partido que dejó cuentas pendientes para los Rojinegros.

Pese a ese recuerdo adverso, la historia cambia cuando el duelo se disputa en la cancha del Estadio Jalisco. En los últimos cinco enfrentamientos ante San Luis en el Coloso de la Calzada Independencia, Atlas ha conseguido cuatro victorias y apenas una derrota, números que fortalecen la confianza del equipo cuando juega en su territorio.

El último choque entre ambas escuadras en Guadalajara, Atlas vino de atrás para quedarse con el triunfo gracias a un doblete de Uros Djurdjevic, y un tanto más de Gustavo del Prete, en una noche que reafirmó su capacidad de reacción ante su gente.

Además del historial, el encuentro promete emociones por el potencial ofensivo de ambos conjuntos. Por parte de Atlas, podría darse el esperado debut de su flamante fichaje Agustín Rodríguez, quien portará el dorsal número nueve y asumirá la responsabilidad de convertirse en el referente en el ataque rojinegro.

Del lado visitante, Atlético de San Luis cuenta con Joao Pedro, consolidado como uno de los delanteros más determinantes de los últimos torneos del futbol mexicano, por lo que su presencia representará una exigente prueba para la zaga tapatía.

Con todos estos ingredientes, el duelo del sábado se perfila como un partido intenso, con cuentas pendientes, rachas en juego y la firme intención de Atlas de hacer pesar su casa para volver a la senda del triunfo.

