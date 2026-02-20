El Medio Maratón de Guadalajara enciende el pulso de la ciudad

Este domingo 22 de febrero, Guadalajara vivirá de nueva cuenta una fiesta absoluta a partir de las 6:30 de la mañana, mientras la ciudad aún descansa, la Glorieta de La Minerva se convertirá en el epicentro de una energía imparable con el Medio Maratón de Guadalajara 2026.

El disparo de salida marcará mucho más que el inicio de una competencia técnica; será el instante en que 23 mil corredores se unan en un mismo latido para desafiar sus propios límites. A través de un recorrido de 21 kilómetros, las calles de Guadalajara dejarán de ser simples vías de tránsito para transformarse en el escenario de una de las pruebas de resistencia y espíritu más importantes de México.

Habrá quienes corran por romper su mejor marca, quienes busquen sanar una herida invisible y quienes tendrán una cita con la resistencia y disciplina.

El azul rey de la playera oficial teñirá las avenidas iniciando el recorrido en La Minerva, desde donde el contingente avanzará por la avenida Agustín Yáñez para incorporarse a Mariano Otero. Tras internarse en un tramo de Ciudad del Sol, los corredores emprenderán el regreso por la misma arteria a la altura de un centro comercial, manteniendo un ritmo que encontrará su punto medio en las inmediaciones de Expo Guadalajara.

La ruta continuará rumbo a la Glorieta de Los Niños Héroes, para después tomar Enrique Díaz de León, primero en dirección a la Glorieta de la Pila Moderna y más adelante pasando frente al Templo Expiatorio, de ahí los atletas retomarán Niños Héroes hasta Francisco Javier Gamboa, enlazarán con Avenida Vallarta y encararán el último esfuerzo hacia la meta, ubicada en Los Arcos de Guadalajara, donde la ciudad los recibirá con el abrazo final tras 21 kilómetros de desafío.

Entre los participantes destacan figuras de peso en el atletismo nacional e internacional. La jalisciense Isabel Oropeza y José Luis Santana encabezan la representación mexicana, mientras que la competencia también contará con corredores provenientes de distintos estados del país y de 15 naciones. Entre ellos sobresale el keniano Isaia Kipkoech, actual número tres del mundo, cuya presencia eleva el nivel competitivo de la prueba y confirma el carácter internacional del evento.

Este evento tendrá una bolsa de 82 mil dólares para los ocho primeros lugares generales en ambas ramas, de igual manera habrá estímulos en distintas categorías y premios especiales para los mejores mexicanos y los mejores jaliscienses, un gesto que honra el talento local y celebra el orgullo de representar a casa.

De igual manera, habrá un desafío reservado para quienes no solo quieran ganar, sino trascender al bajar la marca histórica del evento, fijada en 1:01:03 en la rama varonil y 1:07:45 en la femenil.

La ciudad comenzará a transformarse desde el viernes a la medianoche, cuando arranquen los cierres en La Minerva para montar la salida. El domingo, a partir de las 05:00 horas, los trabajos se extenderán a lo largo de todo el recorrido.

MF