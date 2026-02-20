La Fórmula 1 (F1) concluyó su pretemporada y ahora está lista para comenzar el calendario de 2026 el próximo mes de marzo. El equipo Cadillac y el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez progresaron con su proyecto, perfeccionaron los detalles y el jalisciense concluyó estos días de pruebas con una sensación muy agradable.

Los conductores y escuderías ya tienen en la mira el Gran Premio de Australia 2026, en el que el mexicano junto a Valtteri Bottas harán historia para Cadillac al correr por primera vez en la F1.

A lo largo de 11 días, la escudería estadounidense estuvo acumulando todas las vueltas posibles, para así detectar cualquier tipo de problemas y para que ambos pilotos pudieran dar sus puntos de vista respecto a la configuración de cada auto.

¿Cómo le fue hoy a Checo Pérez?

En esta ocasión, hoy viernes 20 de febrero, el tapatío Checo Pérez se subió al monoplaza de Cadillac para correr en el turno matutino de las prácticas en el circuito de Sakhir. Checo realizó una simulación de carrera, corriendo un total de 61 vueltas y su mejor tiempo fue de 1:40.842.

Charles Leclerc terminó como líder de la sesión con un crono de 1:31.992. El mexicano apareció en el lugar 16, dos sitios abajo de su coequipero Valtteri Bottas.

¿Qué dijo "Checo" Pérez tras finalizar la pretemporada?

Con la vista en el Circuito de Albert Park en Melbourne, el mexicano admitió que todavía existen retos con el auto, aunque entiende que eso es habitual cuando se trata de un equipo nuevo.

"El desafío aquí será desarrollar más que los equipos que tenemos delante. Ese es un desafío masivo que enfrentaremos durante el año. Se trata de sentar las bases en la primera mitad del año, para poder poner todo en el lugar correcto en el equipo y poder desarrollar el coche lo más rápido posible. Con suerte, podremos alcanzarlos pronto", comentó Checo Pérez.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Charles Leclerc termina la pretemporada de F1 como el más rápido

OF