El exdirector técnico de Chivas de Guadalajara y de la Selección de fútbol de México, José Manuel de la Torre, habló sobre la actualidad del futbol mexicano y aseguró que existe un estancamiento provocado por la falta de continuidad en los proyectos y el poco trabajo con jugadores jóvenes.

El “Chepo” señaló que en México no se respetan los procesos deportivos , ya que las decisiones entre directivos suelen cambiar constantemente.

“Los procesos... somos un país que no aguanta procesos. O sea, hay acuerdos y ya lo hemos visto constantemente. A los 15 días, ya lo voy a tratar nuevo. Siempre me dijo mi mami que siempre no”, declaró.

Asimismo, el exseleccionador nacional consideró que muchas veces los mismos dirigentes terminan perjudicando el crecimiento del futbol mexicano.

“Mira, todo va en función de lo que acuerden los dueños y los directivos, en función de que sea lo mejor para nuestro futbol. Pero al final ya vemos que entre ellos mismos se meten el pie”, comentó.

De la Torre también aseguró que el futbol nacional ha dejado de trabajar de manera adecuada en la formación de nuevos talentos , algo que, desde su perspectiva, ha frenado el desarrollo deportivo del país.

“Lo veo estancado, muy estancado, porque se ha dejado de trabajar con los jóvenes. Hay mucho extranjero, y no es que tenga una idea en contra de los extranjeros. Simple y sencillamente, se tiene que trabajar más en casa para producir más”, concluyó.

SV