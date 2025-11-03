La Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 llega cargada de tensión, drama y múltiples escenarios por resolver. La última fecha del certamen definirá no solo al líder general, sino también al único boleto restante al Play-In, un puesto que mantiene a varios equipos con vida y a otros al borde de la eliminación total. La emoción será total en un cierre que promete ser vibrante para la mayoría de los clubes.

En la parte alta de la tabla, Cruz Azul (35 puntos), Toluca (34), América (34), Tigres (33) y Monterrey (31) ya tienen asegurado su boleto directo a los cuartos de final. No obstante, la lucha por el liderato general sigue abierta. La Máquina depende de sí misma, pero Toluca y América aún pueden arrebatarle la cima. Los Diablos Rojos buscarán cerrar como líderes cuando enfrenten a América, que tendrá una complicada visita al Nemesio Diez en uno de los duelos más atractivos de la fecha.

En cuanto al Play-In, Chivas (26 puntos), Juárez (23), Pachuca (22) y Tijuana (21) ya tienen asegurada su presencia en esta reclasificación extendida. El Rebaño Sagrado, incluso, podría evitarla y meterse directo a Liguilla, aunque solo una combinación catastrófica de resultados lo enviaría a esa zona, pues necesita caer ante Rayados y que FC Juárez golee su respectivo duelo para ser desplazado.

Más abajo, la disputa por el último cupo al Play-In es intensa. Pumas (18), Santos (17), Atlas (17), Querétaro (17), Atlético de San Luis (16) y Necaxa (16) llegan con posibilidades matemáticas, aunque muy distintas entre sí. Atlas mantiene una “luz de esperanza”, pero está obligado a vencer a Tijuana en la frontera y esperar tropiezos de varios rivales directos. Los rojinegros saben que cualquier error marcará su eliminación definitiva. Pumas, por su parte, visita a Cruz Azul con la obligación de sumar, mientras Santos y Querétaro dependen de combinaciones específicas. Atlético de San Luis y Necaxa requieren triunfos y múltiples resultados ajenos para aspirar al milagro.

Finalmente, Mazatlán, León y Puebla llegan ya eliminados, sin margen de maniobra y solo con el orgullo en juego.

Con todos estos escenarios, la última jornada del Apertura 2025 se perfila para ser una de las más emocionantes de los últimos años, con tintes dramáticos para quienes aún buscan su última oportunidad.

JORNADA 17

FC Juárez vs Querétaro

Tijuana vs Atlas

Mazatlán vs Necaxa

Tigres vs Atlético San Luis

Guadalajara vs Monterrey

León vs Puebla

Toluca vs América

Cruz Azul vs Pumas

Santos vs Pachuca

ASÍ EL PANORAMA

YA SEGUROS:

Cruz Azul

Toluca

América

Tigres

Monterrey

PLAY IN SEGURO

Guadalajara

FC Juárez

Pachuca

Tijuana

POSIBLIDADES DE PLAY IN

Pumas

Santos

Atlas

Querétaro

Atlético de San Luis

Necaxa

EQUIPOS YA ELIMINADOS

Mazatlán

León

Puebla

YC