Necaxa vs Santos (4-1)

Santos Laguna llegó a la penúltima jornada dependiendo de sí mismo para mantenerse con vida en la lucha por el Play-In, pero Necaxa le arrebató esa posibilidad con una contundente goleada 4-1. Un autogol de Bruno Amione abrió el marcador a los cinco minutos, seguido por tantos de Diber Cambindo, Tomás Baladoni y Kevin Rosero, mientras que Haret Ortega descontó sin poder evitar la caída. Con este resultado, los “Guerreros” de Fernando Gago complicaron su clasificación, en tanto que los “Rayos” revivieron su esperanza de meterse al Play-In y cerrarán la fase regular ante Mazatlán, mientras Santos intentará redimirse frente a Pachuca.

Atlético San Luis vs Juárez (1-2)

Atlético de San Luis volvió a sufrir sus viejos errores y dejó escapar una ventaja para caer 1-2 ante FC Juárez en una remontada agónica. Sebastián Pérez Bouquet adelantó a los potosinos al minuto 61 con asistencia de Juan Sanabria, pero en el cierre del encuentro todo se derrumbó: Rodrigo Dourado marcó un autogol al 81’ y luego fue expulsado, mientras que Óscar Estupiñán selló la victoria para los Bravos al 98’. El equipo de Martín Varini rompió una racha de cuatro juegos sin ganar y se mantiene con aspiraciones de clasificar directamente a la Liguilla, mientras que San Luis volvió a mostrar su incapacidad para conservar ventajas, una constante que lo tiene al borde de la eliminación.

Puebla vs Cruz Azul (0-3)

Nicolás Larcamón cumplió su promesa: Cruz Azul no descansó hasta alcanzar la cima y, tras vencer 3-0 a Puebla, se adueñó del liderato del Apertura 2025. Mateusz Bogusz abrió el marcador al minuto 32, Ángel Márquez amplió la ventaja al 56’ y Omar Campos sentenció al 83’, en un duelo donde la “Máquina” dominó de principio a fin. Ahora, los celestes deberán esperar los resultados de Toluca y Tigres para confirmar si conservan el primer puesto. En la última jornada, se medirán ante Pumas, en un choque clave donde Cruz Azul buscará asegurar el liderato y los universitarios mantener viva su esperanza de clasificar al Play-In.

Atlas vs Toluca (0-0)

Atlas logró un valioso empate 0-0 ante Toluca en el Estadio Jalisco, un resultado que, pese al dominio escarlata, mantiene viva la esperanza rojinegra de alcanzar el Play-In del Apertura 2025. Los Diablos controlaron el juego y generaron las ocasiones más claras, pero se toparon con un Camilo Vargas impenetrable, quien salvó en múltiples ocasiones su arco ante los intentos de Nicolás Castro y Paulinho. Los Zorros apostaron por el contragolpe, aunque sin éxito, y en el cierre del encuentro tuvieron la más clara con un remate de Víctor Ruiz al 90’. El empate, aunque sin goles, dejó a Atlas con un punto crucial y con el sueño de clasificación aún intacto.

Monterrey vs Tigres (1-1)

El Clásico Regio no decepcionó: Monterrey y Tigres empataron 1-1 en un intenso duelo disputado en el estadio BBVA, con goles, expulsiones y un ambiente encendido. Jorge Rodríguez dejó a Rayados con uno menos al minuto 31 tras una dura entrada, pero el equipo supo reaccionar y se adelantó antes del descanso gracias a un penal bien cobrado por Sergio Canales al 45’+7’. Sin embargo, Jesús Angulo fue expulsado por doble amarilla, dejando a ambos con diez. En la segunda parte, Ángel Correa aprovechó un rebote y marcó el empate al 66’, firmando su primer gol en el Clásico. Con este resultado, Monterrey y Tigres dividieron puntos y se perfilan como serios aspirantes al título del Apertura 2025.

América vs León (2-0)

América hizo valer su localía y venció 2-0 a León en el estadio Ciudad de los Deportes, cumpliendo con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el liderato del Apertura 2025. Allan Saint-Maximin abrió el marcador al 58’ y Rodrigo Aguirre sentenció al 84’, en un duelo donde los de André Jardine controlaron el trámite pese a las ausencias de figuras como Zendejas y Henry Martín. León, dirigido por Nacho Ambriz, volvió a mostrar falta de contundencia y se hunde en la tabla, prácticamente sin opciones de avanzar. Con este resultado, las Águilas se colocan terceras con 34 puntos y buscarán cerrar la fase regular con fuerza cuando visiten a Toluca en la última jornada.

Pumas vs Xolos (4-1)

Pumas revivió sus aspiraciones de clasificar al Play-In del Apertura 2025 con una contundente goleada 4-1 sobre Tijuana en el estadio Olímpico Universitario. El equipo de Efraín Juárez rompió una racha de siete partidos sin ganar y escaló al décimo lugar, volviendo a depender de sí mismo para avanzar. Con goles de José Juan Macías, Álvaro Angulo, Rodrigo López y Rubén Duarte, los auriazules dominaron de principio a fin a unos Xolos irreconocibles y aprovecharon sus errores defensivos. El triunfo fue un respiro para Pumas y su afición, que volvió a celebrar con el “Goya” en CU. En la última jornada, visitarán a Cruz Azul en busca de sellar su pase al Play-In.

Querétaro vs Mazatlán (1-0)

Querétaro consiguió una victoria crucial al derrotar 1-0 a Mazatlán en el Estadio Corregidora, resultado que mantiene vivas sus esperanzas de clasificar al Play-In del Apertura 2025. En una noche emotiva marcada por la despedida de Pablo Barrera, los Gallos Blancos reaccionaron tras un primer tiempo sin brillo y encontraron el gol al minuto 58, cuando el propio Barrera asistió a Alí Ávila para firmar el tanto del triunfo. Mazatlán intentó responder, pero la falta de puntería y las atajadas de Guillermo Allison evitaron el empate. Entre aplausos, Barrera se despidió del futbol profesional, dejando como legado una victoria que mantiene a Querétaro con vida rumbo a la última jornada del torneo.

Pachuca vs Chivas (0-1)

Chivas dio un paso firme hacia la Liguilla al vencer 1-0 a Pachuca y mantenerse en el sexto lugar de la tabla, prácticamente asegurando su clasificación directa. El equipo de Gabriel Milito atraviesa un gran cierre de torneo, sumando triunfos consecutivos y mostrando solidez incluso tras la expulsión de Luis Romo. La victoria llegó gracias a otra joya de Armando “la Hormiga” González, quien al minuto 70 firmó un golazo desde el borde del área para alcanzar los 11 tantos en el Apertura 2025 e igualar a Paulinho y Joao Pedro en la lucha por el título de goleo. Con este resultado, al Guadalajara le bastará un empate ante Monterrey en la última jornada para sellar su pase a los cuartos de final.

Así queda la tabla general tras la Jornada 16

Posición Equipo Puntos 1 Cruz Azul 35 2 Toluca 34 3 América 34 4 Tigres 33 5 Monterrey 31 6 Chivas 26 7 Juárez 23 8 Pachuca 22 9 Xolos 21 10 Pumas 18 11 Santos 17 12 Atlas 17 13 Querétaro 17 14 Atlético San Luis 17 15 Necaxa 16 16 Mazatlán 13 17 León 13 18 Puebla 9

