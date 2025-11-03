Chivas, el equipo que más puntos ha sumado en las últimas cinco jornadas

El Guadalajara está a una victoria o un empate de conseguir su pase directo a la Liguilla, luego de que el equipo de Gabriel Milito se convirtiera en el conjunto que más unidades ha cosechado en sus últimos cinco partidos.

El extraordinario cierre de campeonato de Chivas le permitió afianzarse en el sexto puesto de la clasificación general, tras sumar 12 de 15 puntos posibles.

Con estos números, el conjunto rojiblanco se ha establecido como la escuadra que mejor cierra el torneo, superando a equipos ubicados en los primeros lugares de la tabla, como Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey.

En las últimas cinco jornadas, los dirigidos por Milito son el único equipo que ha conseguido cuatro victorias, al imponerse ante Pumas, Mazatlán, Atlas y Pachuca, registrando únicamente una derrota, la cual se presentó frente a Querétaro.

Entre los seis primeros lugares de la clasificación, Cruz Azul y Tigres son los equipos que más se acercan al ritmo de Guadalajara, con 11 puntos obtenidos.

Después aparece Toluca, con nueve unidades, y, finalmente, Monterrey, que atraviesa un momento irregular y solo ha conseguido seis de los últimos 15 puntos disputados. Precisamente, el conjunto regiomontano será el rival del Guadalajara en la última fecha del campeonato.

La victoria ante América cambió el rumbo de Chivas

Chivas pasó de sufrir cuatro partidos sin ganar en el inicio del torneo a registrar solo dos derrotas en sus últimos diez encuentros. Desde su victoria ante América en el Clásico Nacional, los dirigidos por Milito cambiaron el chip y mostraron una versión más sólida rumbo a la parte final del certamen.

Desde aquel triunfo, el conjunto tapatío suma siete victorias, tras imponerse ante América, Necaxa, Puebla, Pumas, Mazatlán, Atlas y Pachuca, además de un empate frente a Tigres y dos derrotas ante Toluca y Querétaro.

Puntos obtenidos en los últimos cinco partidos de los seis primeros lugares de la clasificación:

Chivas: 12 puntos

Cruz Azul: 11 puntos

Tigres: 11 puntos

América: 10 puntos

Toluca: 9 puntos

Monterrey: 6 puntos

