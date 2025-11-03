Atlas todavía sueña con clasificar al Play-In

El Atlas llega a la última jornada del Apertura 2025 con una mínima posibilidad de clasificar al Play-In, pese a firmar uno de los torneos más mediocres de su historia reciente. El equipo rojinegro ha mostrado un futbol mezquino, lento, sin idea y sin contundencia, factores que lo han condenado durante toda la campaña. A ello se suma una defensa que figura entre las peores del torneo, un cambio de entrenador que no ha generado un repunte real y la goleada sufrida en el Clásico Tapatío, un golpe que evidenció aún más las carencias del plantel.

Aun así, los números todavía le permiten soñar. Para clasificar al Play-In, Atlas está obligado, antes que nada, a ganar su partido del viernes ante los Xolos de Tijuana, en la frontera, donde históricamente les cuesta sumar. Sin triunfo, cualquier posibilidad queda descartada.

Pero incluso ganando, el destino rojinegro no dependerá únicamente de lo que hagan ellos. Atlas necesita que Pumas, actual décimo lugar, no gane su duelo, ya que los universitarios cuentan con un punto más en la tabla. Además, Santos, que está empatado con Atlas en unidades, tampoco debe llevarse la victoria, pues los laguneros tienen una mejor diferencia de goles, un aspecto en el que los tapatíos están profundamente rezagados.

La combinación necesaria para avanzar es clara: victoria en Tijuana y tropiezos de Pumas y Santos. Solo así, y con una alineación perfecta de resultados, los Zorros podrían meterse al Play-In. De lo contrario, su temporada terminará antes de lo planeado, como consecuencia lógica de su bajo nivel mostrado a lo largo del certamen.

El panorama no es alentador. Atlas llega sin buen funcionamiento colectivo, concediendo demasiadas facilidades atrás y con un ataque que no pesa. Sus últimos encuentros han sido muestra de un equipo sin claridad, sin sorpresa y sin capacidad para cambiar el rumbo de los partidos. A pesar de ello, el grupo viajará a Tijuana con la obligación de ganar y esperar un milagro que lo mantenga vivo.

En un torneo donde la irregularidad y la falta de respuestas han sido su sello, Atlas encara su última oportunidad. Depender de otros no es ideal, pero es la única puerta que queda abierta para un equipo que ha quedado a deber en todos los sentidos.

¿Qué necesita Atlas para acceder al Play-In?

Obligatoriamente deben derrotar a Xolos en Tijuana este viernes en la Jornada 17. Sin triunfo, cualquier esperanza queda eliminada. Esperar que Pumas no gane su partido. Los universitarios ocupan actualmente el décimo lugar y tienen un punto más que los rojinegros. Confiar en que Santos tampoco sume de a tres. Los laguneros están empatados en puntos con Atlas, pero cuentan con mejor diferencia de goles, lo que les da la ventaja en caso de empate.

SV