México inicia su camino en el Mundial Sub-17 ante Corea del Sur

La Selección Mexicana Sub-17 comenzará este martes 4 de noviembre a las 7:00 horas una nueva aventura cuando enfrente a Corea del Sur, en su debut del Mundial de la categoría de Catar 2025, con la mirada puesta en mantener el prestigio que ha construido a lo largo de los años en esta categoría.

El conjunto dirigido por Carlos Cariño llega a la justa con una generación que promete emociones y que ha despertado ilusión entre los aficionados. Nombres como Aldo De Nigris (Monterrey), Lucca Vuoso (Santos Laguna), Luis Gamboa (Atlas) y Gael García (Chivas) encabezan una ofensiva que destaca por su dinamismo, velocidad y capacidad de desequilibrio.

El combinado azteca es, sin duda, una potencia histórica en el futbol Sub-17. Desde que conquistó el título en Perú 2005 con figuras como Carlos Vela y Giovani dos Santos, y repitió la hazaña en México 2011 con aquella generación liderada por Julio Gómez y Antonio Briseño, el Tricolor se ha mantenido como un protagonista habitual de esta competencia.

Además de esos dos títulos mundiales, el combinado nacional presume dos subcampeonatos (en 2013 y 2019) y un cuarto lugar en 2015. La constancia y el trabajo en fuerzas básicas han sido pilares del éxito mexicano, y esta nueva camada buscará escribir su propio capítulo dorado.

El primer obstáculo será Corea del Sur, un rival que no será fácil de vencer. Ambos equipos se han enfrentado en dos ocasiones en Mundiales Sub-17. La primera en 2009, cuando los asiáticos eliminaron al Tri en los Octavos de Final tras imponerse 5-3 en tanda de penales; y la más reciente en 2019, cuando México se impuso por la mínima en los Cuartos de Final.

La misión para México es clara y es igualar lo logrado en 2005 y 2011, cuando levantó el trofeo de campeón. La historia, el talento y la ilusión están de su lado, pero el camino será largo y exigente.

Horario, fecha y transmisión

Martes 4 de noviembre

México vs Corea del Sur | 7:00 horas

Transmisión: Canal Nu9ve, TUDN, FIFA+ y VIX.

YC