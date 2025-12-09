Este martes, la Asamblea de Dueños de la Liga MX dejó sobre la mesa un paquete de decisiones trascendentales que marcarán el rumbo del futbol mexicano rumbo al 2026, un año histórico en el que México será anfitrión de la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá.

Entre ajustes al calendario, cambios extraordinarios de formato, procesos de venta de franquicias y la confirmación del futuro de Rafael Márquez, el encuentro celebrado en la Federación Mexicana de Futbol se convirtió en una jornada clave para el balompié nacional.

Un calendario a la medida del Mundial

La Liga MX confirmó que el Torneo Clausura 2026 arrancará el 9 de enero y concluirá el 24 de mayo, fecha en la que se disputará la Vuelta de la Gran Final. Este ajuste tiene como objetivo liberar el calendario para que la Selección Mexicana cuente con tiempo suficiente para su preparación rumbo al Mundial.

Las decisiones tomadas para esta edición son extraordinarias y aplican únicamente para el Clausura 2026 debido al calendario mundialista. Entre ellas destaca la eliminación temporal del Play In, mecanismo que había sido implementado para ampliar las posibilidades de clasificación. En su lugar, el torneo regresará al formato tradicional de ocho equipos clasificados a Liguilla, volviendo a un sistema más directo y menos saturado en fechas.

La Liga MX también estableció que durante el torneo habrá tres jornadas dobles, correspondientes a las fechas 2, 9 y 16, que se disputarán a media semana. Esto permitirá compactar el calendario sin sacrificar jornadas ni afectar de manera drástica los tiempos de recuperación de los jugadores.

Un acuerdo especial para la Liguilla

Uno de los anuncios más relevantes fue la autorización para que, de manera excepcional, los clubes puedan alinear a sus nueve extranjeros durante los partidos de Liguilla. Normalmente, el reglamento solo permite utilizar siete simultáneamente, aunque los planteles pueden registrar hasta nueve.

Esta medida fue aprobada como compensación para los clubes que podrían enfrentar la Liguilla sin algunos de sus jugadores convocados al Mundial 2026. La intención es evitar desventajas competitivas y permitir que los equipos mantengan profundidad en sus plantillas.

Procesos de venta: Mazatlán, León y Atlas

El panorama administrativo también tuvo movimientos importantes. Mazatlán FC recibió luz verde para avanzar en su proceso de venta al empresario Emilio Escalante, con el objetivo final de regresar al Atlante a la Primera División. Mikel Arriola, presidente de la FMF, explicó que el trámite ya se encuentra en la etapa regulatoria inicial, y que el siguiente paso será solicitar formalmente el cambio de sede una vez que la operación quede consolidada.

Por su parte, el Club Atlas, de Grupo Orlegi, confirmó ante la Asamblea que ya está inmerso en un proceso ordenado con un banco de inversión para su venta. La institución se encuentra revisando propuestas y recibiendo documentación de potenciales inversionistas.

El Club León, en contraste, no presentó ninguna oferta concreta ni manifestó intención clara de venta, por lo que su situación se mantendrá sin cambios al menos durante el 2026.

Rafael Márquez, ratificado rumbo al 2026-2030

Otro punto de alto impacto fue la confirmación de que Rafael Márquez será el entrenador de la Selección Mexicana una vez que concluya la Copa del Mundo 2026. Así lo afirmó Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, quien dejó claro que los rumores sobre una supuesta negociación con Rayados tras la salida de Domenec Torrent carecían de sustento.

Márquez continuará como asistente de Javier Aguirre hasta que finalice la participación del Tricolor en el Mundial, para posteriormente tomar el mando absoluto del proyecto rumbo al ciclo 2026-2030. Sisniega subrayó que el exdefensa ya está involucrado en análisis de jugadores, estructuras juveniles y construcción del cuerpo técnico, como parte de una transición planificada.

Fechas clave del Clausura 2026

Inicio del torneo: 9 de enero

Inicio de Liguilla: 6 de mayo

Cuartos de Final: del 6 al 10 de mayo

Semifinales: del 13 al 17 de mayo

Final (ida): 21 de mayo

Final (vuelta): 24 de mayo

SV